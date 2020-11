Amparo Vayá Gómez se ha convertido en la primera mujer ganadora del XXI Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist Garcia impulsado por la Diputación de Alicante. La escritora y actriz valenciana ha conseguido este galardón por la obra "Históries amb minúscules",

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, durante el anuncio del premio, junto a la ganadora. "El objetivo es incentivar, promocionar y difundir los trabajos en valenciano de autores de la Comunitat Valenciana y apoyar al teatro haciendo honor a nuestros grandes referentes, Evarist García”.

Vayá ha destacado la importancia de este premio "porque cualquier apoyo a la cultura es imprescindible”. Ha mostrado además su sorpresa y alegría por ser la primera mujer en obtener este reconocimiento, hecho sobre el que ha comentado que “vamos por buen camino”.

La obra ganadora ha sido elegida por unanimidad para recibir los 3.000 euros del premio. Parra ha destacado el alto nivel de participación. A esta edición han concurrido un total de 15 obras y el jurado, presidido por la vicepresidenta, ha estado formado por Jaume Sellés, técnico de la Conselleria d’Educació; Isabel Marcillas, doctora en Filología Catalana de la UA; Jaume Lloret, profesor de Filología Catalana en la UA, y Rosa Llorens, licenciada en Geografía e Historia.

Por otra parte, el próximo 21 de diciembre, el Teatre Arniches acogerá una lectura dramatizada de la obra con las actrices Laura Useleti, Pepa Juan y Myriam Garcés, bajo la dirección de Vayá. La actuación irá acompañada de un soporte audiovisual que ofrecerá imágenes contextualizando el argumento tras las diferentes escenas.

" Històries amb minúscules" narra cuatro historias enmarcadas en otros tantos momentos históricos: el día que España ganó el mundial de fútbol, la visita del Papa a València, el 23F y el día de la muerte de Franco. “Cuatro escenas independientes, narradas cronológicamente hacia atrás, que transcurren el mismo día y a la misma hora que estos grandes acontecimientos, con ocho personajes femeninos de diferentes edades, clases sociales e ideologías, condicionados por el momento que les toca vivir”, ha explicado Vayá.

Amparo Vayá

Licenciada en ESAD y en Historia del Arte en Valencia, Vayá es actriz, profesora, directora y escritora teatral, natural de Sagunto (Valencia). Ha actuado en diversas compañías como Arden, Bramant, Anem Anant, Micalet, Carmen Teatre o La Pavana, y ha sido ayudante de dirección de Chema Cardeña y Carles Alberola.

Además, ha escrito y dirigido textos propios como "Rodrigo, querido maestro" (Passió per Sagunt, Festival Sagunt a escena); "Las sinsombrero, generación silenciada"; "Per amor"; "De bars" y "Despropòsits", este último Premi Teatre Micalet. También ha estado al frente de los trabajos "Per amor" y "Amunt l’Sporting" (Calígula Teatre), "La clau de la conquista" (Monasterio del Puig), "Las heridas del viento" (Stres de quatre), "Sonnica y Acteón" y "Ciudad Factoría".