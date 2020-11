No hubo demasiada suerte ayer para los alicantinos la tercera edición de los Premios del Audiovisual Valenciano, organizada por la Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura y la Academia Valenciana del Audiovisual. En la ceremonia conducida por la presentadora valenciana, Núria Roca, hubo un recuerdo para el compositor y director de orquesta italiano, Ennio Morricone así como para Luis García Berlanga, guionista y director de cine valenciano. Dos grandes estrellas del séptimo arte.

El Premio de Honor lo recibió Empar Ferrer, por su extensa trayectoria y la profunda vinculación al sector audiovisual valenciano. La veterana actriz interpretó una multitud de papeles en películas y series de televisión, mientras que en cine cuenta con una treintena de títulos, entre las que destacan Con el culo al aire, Que nos quiten lo bailao o Las 13 rosas.

Respecto a los galardonados en las 22 categorías del concurso, una de las películas que contaba con más nominaciones, La mort de Guillem de Lastor Media, Som Batabat , Suicafilms , Televisió de Catalunya y À Punt Mèdia, obtuvo el premio a mejor largometraje. Está coproducida por el ilicitano, Pepe Andreu. Además, consiguió dos galardones más: uno para Glòria March, como mejor actriz protagonista; y el otro para Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés por el mejor guión.

En la categoría de mejor largometraje documental el premio recayó en The Mistery of the Pink Flamingo de Los Hermanos Polo y Japonica Films, obteniendo dos galardones más: el de mejor dirección artística para Carla Fuentes; y el premio a mejor sonido para Leticia Argudo.

La boda de Rosa, que partía como una de las favoritas, se hizo con los premios a mejor dirección para Icíar Bollaín y a mejor dirección de producción para Cristian Guijarro. Otro de los films con más distinciones es fue Coses a fer abans de morir, con cuatro condecoraciones en su haber: Sergio Caballero como mejor actor principal, Cristina Fernández Pintado y Ángel Fígols a mejor actriz y actor de reparto, y Jose Zapater y Noelia Pérez, el premio a la mejor música original.

Por su parte, Un cercle en l’aigua atesoró dos galardones, uno por el trabajo de Inés Liverato, a mejor vestuario y el otro para Vicen Beti y Fina Espert, a mejor maquillaje y peluquería respectivamente.

No todo fueron malas noticias para el talento de la provincia. Sara Marco consiguió el premio a mejor montaje y posproducción por Lobster Soup , un documental de la productora SuicaFilms, también del ilicitano Pepe Andreu. Y por su parte Celia Riera fue distinguida a mejor dirección de fotografía e iluminación por su trabajo en La receta del equilibrio.

Por otro lado, el jurado otorgó el premio a la mejor serie a Parany, de Pro Ficció TV, S.L.; La memòria rescatada de Los Sueños de la Hormiga Roja S.L.U, fue la mejor serie documental. Seguida por Stanbrook de Nakamura Films, S.L. y Nephillim Producciones, S.L. como mejor corto de ficción y Apache de Calibrando Producciones, S.L., el mejor corto documental. Por último, las condecoraciones a mejor corto de animación y al mejor videojuego recayeron en Rutina, la prohibición, de Hampa Studio, S.L y Summer in Mara, de Chibig.