Los tres grupos finalistas del festival Emerge Alicante realizado este verano en el puerto de Alicante -el ganador Gran Angular, Vera Green y Koala Lumpure- junto a las bandas Road Volta y Diagnóstico Binario han grabado cinco videoclips de canciones navideñas que se difundirán entre el 9 de diciembre y el 6 de enero en la web y redes sociales de la Concejalía de Cultura de Alicante.

Los videoclips han sido sufragados por el departamento que dirige Antonio Manresa con 7.500 euros de presupuesto, que con la colaboración de Producciones Baltimore han implicado a cinco productores locales para el desarrollo de los videos: Mortadela y Media de Sergio Gallegos, que se ha encargado del vídeo de Gran Angular, rodado en el castillo de Santa Bárbara; Rafael Galán ha llevado a cabo el de Diagnóstico Binario en el MACA; Daniel Peral, el de Koala Lumpure en Las Cigarreras; Daniel Martínez ha realizado el de Road Volta en la Lonja del Pescado de Alicante; y Leo Spinelli se ha encargado del audiovisual de Vera Green, rodado en la Biblioteca Alacant Central en Florida-Babel.

Tres de los grupos -Gran Angular, Road Volta y Vera Green- han creado sus propias canciones navideñas, mientras que Koala Lumpure y Diagnóstico Binario han realizado versiones de clásicos como Last Christmas y Santa Claus is coming to to town.

Los productores audiovisuales Sergio Gallegos, Daniel Peral y Rafa Galán valoraron positivamente «habernos puesto en contacto con el sector musical» para realizar proyectos conjuntos y «la importancia de que se valore nuestro sector». Los videoclips se han adaptado a los espacios elegidos «para sacar lo mejor de cada banda» desde rincones privilegiados como la fortaleza alicantina.

El objeto de este proyecto, surgido al amparo del festiva de bandas alicantinas Emerge Alicante, al que se presentó un centenar de grupos, es «apoyar la producción audiovisual, no solo la música, en una apuesta por reactivar la industria cultural», ha indicado Manresa quien, junto a José Piñero, codirector de Producciones Baltimore, preparan nuevos proyectos culturales para desarrollar en el puerto de Alicante.

Nuevos ciclos en marzo de 2021

José Piñero avanzó que en marzo de 2021, aprovechando el clima benigno de Alicante, comenzarán nuevos ciclos de actuaciones en el puerto de Alicante, «más eclécticos, también con jornadas matinales o vespertinas y grandes producciones en el segundo semestre del año». Piñero reivindicó este recinto, con capacidad para 1.200 personas al aire libre, por el que han pasado 24.000 personas con cero contagios.