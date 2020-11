Más de 1.100 imágenes ha tomado el fotógrafo Carlos Aguilera en la isla de Tabarca durante los dos meses que ha durado la residencia artística Cultura Resident concedida por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana para desarrollar su proyecto Turista un millón.

El fotógrafo, nacido en 1992 en Los Montesinos, llegó a la isla con un propósito: «relevar» a Pepe El Foto, quien durante tres décadas había retratado a los turistas de la península a su llegada a la isla para que se llevaran la foto de recuerdo a su vuelta, ahora que éste se había trasladado a vivir precisamente al pueblo del joven, en la Vega Baja, y hacer una especie de intercambio de papeles. Sin embargo, días después de permanecer apostado en el muelle, Carlos Aguilera cambió el ángulo de sus imágenes y el objeto de su proyecto.

«Vi que no tenía sentido retratar a los visitantes que llegaban porque eso ya lo había hecho él toda la vida y lo había hecho muy bien», explica Aguilera, que en lugar de fijar su cámara con el mar y Santa Pola de fondo, giró el objetivo hacia el lado contrario, el muro gris de cemento que recorre el muelle de lado a lado.

«Todas las fotos que he hecho son contra el muro, mirando hacia el otro lado porque girando la cámara unos pocos ángulos cambia la historia» apunta el fotógrafo, que viajó de lunes a viernes a la isla cada día entre las 11 y las 16.30 horas durante sesenta días.

Entre el millar de fotos hay de todo: objetos que se pierden, gente que espera y gente que se va; habituales del muelle, trabajadores que van y vienen cada día y también turistas que cambian a diario. «Pero siempre hay alguien que se cuela, que va por detrás, que se detiene. Al hacer todas las fotos contra el muro, mirando al otro lado, puedes aislar algunos elementos y personajes, descontextualizarlos y dejarlos en suspensión para verlos mejor. Esos gestos son los que me interesa destacar», aclara sobre su trabajo, en el que «el denominador común son las cosas extrañas» dentro de algo tan cotidiano como esperar un barco y en una isla tan fotografiada como Tabarca.

Una bolsa de flyers con anuncios de los restaurantes, que los repartidores dejaban para el siguiente turno tras cada jornada, unas gafas de bucear que se rompen al llegar a la isla, paellas para llevar con las barcas o sombrillas abandonadas son algunos objetos protagonistas de sus imágenes, al igual que el pasajero que espera recostado leyendo un libro, las mujeres que se resguardan del sol con una sombrilla, el trabajador que descansa antes de la llegada de un nuevo barco. Estos, los que trabajaban allí a diario, han sido una parte importante del trabajo de Aguilera «porque estaban allí conmigo y era más fácil que hicieran algún gesto distinto en el que fijarme».

Muchas de las imágenes pertenecen a personas a quienes no se les ve la cara, algo que viene marcado por las circunstancias actuales de «este verano tan raro» marcado por la pandemia del coronavirus. «En algunas fotografías sí hay caras, pero esta era la primera vez que hacía fotos a la gente en esta situación nueva, con las mascarillas, y no quería que se colara todo en el proyecto, pero al final afecta, quieras o no quieras», afirma el fotógrafo de la Vega Baja.,

Destacado entre medio centenar de autores en la muestra de PhotoEspaña Un cierto panorama de 2017, y ganador en 2019 de la Beca Fragments de la Unió de Periodistes para la producción de un ensayo fotográfico sobre la cara B de las fiestas, Carlos Aguilera ha seleccionado unas 150 instantáneas tomadas bajo el sol tabarquino para presentar su proyecto Turista un millón el próximo 18 de diciembre en Las Cigarreras. El fotógrafo cree que en el futuro el resultado de su trabajo tendrá más coherencia en forma de foto-libro que de exposición, ya que «tiene más que ver con la repetición, con el componente temporal, y eso se subraya más con el libro», indica.

A Pepe el Foto no le ha enseñado el trabajo aún, pero Aguilera y él compartieron jornada en la isla y le cedió muchas de sus fotografías familiares con los marcos diferentes cada año, como los que se llevaban los turistas.