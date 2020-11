En año y medio, Blas Ruiz Grau (Rafal, 1984) ha publicado una trilogía literaria que acumula lectores sin parar. El punto y final lo puso el pasado 19 de noviembre con la llegada a las librerías de No morirás, que en solo seis días ha agotado la primera edición y lanzado una segunda, en la que pone fin al duelo entre el inspector Nicolás Valdés y el asesino en serie de Mors, nombre ficticio de la localidad natal del autor.

Después de ser número uno en ventas digitales con No mentirás y continuar la saga con No robarás, todas publicadas bajo Ediciones B, sello de Penguin Random House, Blas Ruiz acumula cuatro ediciones y tres en bolsillo de la primera entrega y otras dos ediciones de la segunda, que le hacen ser uno de los autores con más ventas de Penguin, tras Pérez-Reverte, Gómez-Jurado o Javier Castillo.

«Empecé esta trilogía hace seis años, pero este último libro me ha costado más porque no quería dar la sensación de que estaba estirando la cuerda al máximo. Quería que cada libro tuviera su justificación y que este fuera el más demencial de todos, el más impactante, el que menos descanso da al lector y creo que lo he conseguido», indica el escritor rafaleño afincado en Almoradí, que ha padecido el mismo ritmo frenético que imprime a sus personajes en una trama que transcurre en 72 horas, narrada a lo largo de 500 páginas.

«El segundo libro acababa muy alto y el tercero empieza más todavía. No hay tregua desde el minuto cero. El primer capitulo es muy impactante y en el cuarto los lectores ya me dicen que quieren matarme porque no pueden parar. Son 72 horas en tiempo real y el lector lo vive al mismo tiempo que los investigadores», explica el autor, que confiesa que «hubo un momento en el que tuve que parar y dejarlo unos días porque me estaba ahogando. En otras novelas no me he metido tanto en la piel de los personajes como en este y tenía un desasosiego que me hacía estar alterado»

Pero a Blas Ruiz le ha costado, sobre todo, desprenderse de la trilogía, «que te deja esa sensación de vacío cuando acabas algo con lo que llevas tanto tiempo que ya casi era una parte de ti, pierdes esa vida esculpiendo los libros y es raro», expone este creador de best-sellers, con más de 18.000 seguidores en Twitter y apoyos como el de César Pérez Gellida o Alberto Chicote en esta red.

A Ruiz Grau el confinamiento le llegó cuando hubo finalizado No morirás y lo agradece porque reconoce que le costó «mucho» concentrarse: «Yo, que me leo un libro cada tres días, solo leí tres en todo el confinamiento, pero ya he retomado el ritmo y estoy a pleno rendimiento».

«Estamos en un momento en el que es más importante comer que leer», aclara Blas, que ya prepara un nuevo ensayo sobre el mundo criminal y una nueva novela «muy diferente a la trilogía pero sin salir del mundo negro y criminal».