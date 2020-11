Todos los años, dentro y fuera de la temporada de caza, por error, acción u omisión, se dispara a animales protegidos. El agosto pasado, por poner un solo ejemplo, en el primer día de temporada ya fue abatida una «Ganga Ortega», un ave protegida que se encuentra en serio peligro de extinción. Es sólo un caso pero las intervenciones del SEPRONA al respecto se multiplican por toda la geografía española. Disparos a lobos o, incluso, a linces ibéricos son clásicos que no deberían jamás producirse. Las normas deben cumplirse y, como no puede haber un policía en cada esquina vigilándonos, es fundamental la responsabilidad de cada persona. En realidad, es importante tanto para que no se dispare, como para delatar a aquella persona que lo hace.