Me han regalado un pastor alemán porque tiene una fuerte displasia. El animal ha competido en eventos y ha ganado muchos premios pero ya, prácticamente, no puede caminar. Me han recomendado la acupuntura. ¿Me pueden orientar al respecto?

La acupuntura nació en China hace casi 5.000 años y está basada en la inserción de agujas muy finas en sitios muy determinados y precisos. Aunque en su origen estaba dirigida a las personas, la medicina veterinaria también la ha aplicado como complemento a los tratamientos tradicionales con muy buenos resultados. Además, la mayoría de animales la soportan sin problema. Existe un centenar de puntos localizados en el cuerpo de los animales que permitirían mejorar el estado de éstos, sobre todo en problemas como el que nos planteas de displasia de cadera. También es eficaz para mejorar el estado de las enfermedades relacionadas con las articulaciones o las inflamaciones, entre otras. Por tanto, la acupuntura para cuestiones de ese tipo se presenta como una alternativa eficaz en un porcentaje importante de casos. En realidad, eso explica que cada vez haya más veterinarios especializados en la misma.