El programa Especialistas en Salud se ha erigido en los últimos años en uno de los máximos exponentes de la cadena. El motivo no es otro que la gran trascendencia que los temas relativos a la salud cobran para todos, sobre todo cuando nos enfrentamos a uno. En esos momentos elegir al profesional adecuado puede resultar una cuestión vital. Por eso, Especialistas en Salud vuelve de nuevo esta temporada para hablar de las diferentes ramas de la medicina, de la mano de los mejores profesionales del sector, en un formato conducido por la periodista Anabel Rosas.

¿Anabel, por qué un programa específico sobre salud?

Muy sencillo. La salud es el bien más preciado que tenemos y también el que nos produce mayor preocupación cuando nos falta o se resiente. Ahora, con el acceso universal a las nuevas tecnologías, tenemos la mala costumbre de consultar en internet cada vez que nos duele algo y eso puede entrañar un grave riesgo porque en cuestión de salud existe mucha información en la red pero también mucha desinformación, más si cabe. Por eso consideramos necesario ofrecer información veraz, de calidad, procedente de voces autorizadas, que realmente arrojen luz sobre los problemas de los telespectadores.

¿Es Especialistas en Salud como una especie de consulta al médico?

No, de ninguna manera. Cuando detectamos un problema de salud no hay nada más importante que acudir a la consulta de un profesional. Incluso si todavía no tenemos ese problema debemos trabajar la prevención y acudir a revisiones periódicas para evitar males mayores. Así que, en ningún caso. Un programa de televisión jamás puede sustituir una visita al especialista. Nosotros no curamos, pero sí informamos con máximo rigor, y esa información puede servir de guía a personas que o están enfermas o lo estarán porque lo que hacemos es presentarles a los mejores profesionales en las diferentes disciplinas médicas, los tratamientos más punteros y todo el abanico al que tienen acceso en caso de necesitarlo.

¿Se habla de salud más ahora que antes?

Pues imagínese, llevamos casi un año abriendo todos los informativos con temas de salud, algo que nos ha venido dado por la pandemia de Coronavirus que afecta a todo el planeta. Hablar de salud se ha convertido en una necesidad. La gente tiene preguntas, dudas, preocupaciones en este sentido y es mejor que las resuelvan escuchando a profesionales que en cualquier otro foro de dudosa veracidad. Eso es lo que nos mueve y el objetivo de este programa que estamos encantados de revalidar esta temporada.