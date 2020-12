Reflexiones visuales

El ciclo de actuaciones más antiguo de la ciudad estará presente hasta el próximo día 8 para un público fiel y variado y con las diferentes técnicas y propuestas de Festitíteres, el prestigioso Festival Internacional de Títeres de Alicante. Diversas formas de expresarse y de comunicación tienen lugar en este mágico universo de figuras inanimadas que han ido evolucionando y que adquieren vida por obra y gracia de cada intérprete. La trama y la acción dramática componen cualquier trabajo, como se ha podido ver (con mínimo texto) en el espectáculo del bailarín y coreógrafo británico con proyección internacional y residente en Barcelona, Thomas Noone, quien pretende establecer una «metáfora sobre la aceptación de nuestros defectos» en la obra After the party. O «Después de la fiesta», ya que a partir de ahí, cuando queda solo, se expresa mediante el género de la danza-teatro. No es fácil que los espectadores puedan captar que el protagonista reflexiona sobre sus aciertos y errores. Lo que somos, no somos o podemos ser. Lo que decimos o lo que nos callamos. Recordar y revivir, y la diferencia entre lo relevante y lo insustancial. Thomas Noone realiza movimientos sutiles, densos, flexibles y reiterados en el ámbito de la inquietante música de Jim Pinchen. Las gesticulaciones y ciertas maneras expresivas se basan en el asesoramiento del payaso y actor Martí Torras. Y la dramaturgia de Montse Puga logra una relevante importancia con la posterior presencia de un segundo yo que proporciona un efecto visual muy atractivo. Se trata de un medio cuerpo del propio intérprete, una réplica que se fusiona con él de tal modo que las piernas del títere son las del bailarín en realidad. Una magnífica interpretación que manifiesta la posibilidad de un mayor contacto consigo mismo. O la doble personalidad de los seres humanos. ¿Nuestro interior se proyecta adecuadamente a los demás? Así se ha visto en el Arniches.