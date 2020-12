El compositor valenciano Josué Vergara firma la banda sonora de 'Out of the blue', el documental sobre la peripecia de unos acróbatas en los alpes suizos. La música del valenciano plasma la majestuosidad de la región de Oberland, la más elevada del cantón de Berna, así como la tensión que viven los atletas a la hora de contorsionarse a decenas de metros de altura.

Vergara ganó el prestigioso premio Hollywood Music in Media Awards, considerados "los Óscar de la música en el cine", por la banda sonora de la producción Superhéroes, de Abdelatif Hwidar y Natxo Alapont. También ganó el premio a la Mejor canción de los Akademia Music Awards por la miniserie "Parany", con guion de Rodolf Sirera.

Para 'Out of the blue', Vergara ha preparado una banda sonora marcada por la presencia del piano, el encargado de plasmar tanto los momentos de tensión, como los periodos de magia que se viven en las alturas.

La película, que se presentará mañana en el BBK Mendi Film Festival de Bilbao, narra la aventura de Maja y Sebastian, dos jóvenes acróbatas de Suiza que deciden aceptar el reto de un enigmático personaje que ha reclutado a artistas callejeros para un rocambolesco proyecto en un pico del Oberland. "Es una película sobre las primeras veces. Maja y Sebastian simbolizan la idea de lograr algo que nunca piensas que podrías conseguir", explica Sebastien Montaz-Rosset, director de la cinta junto a Davinia Beyloos Montaz-Rosset. Los dos son propietarios del estudio cinematográfico, Montaz-Rosset, responsable de otros films como Summits of My Life y Path to Everest. "Nos gusta dar vida a las emociones a través de la imagen de una manera cruda, auténtica y contundente. Usamos nuestra experiencia para el beneficio de la historia" explica Davina Beyloos Montaz-Rosset.

La música es un personaje más de la cinta. "Es clave. Josué Vergara hizo un trabajo conmovedor, es un compositor que tiene muchísimo talento y trabajar con él fue casi fruto de la casualidad: se puso en contacto conmigo justo unos días antes de que empezáramos a editar. También la edición es fundamental. Editamos a cuatro manos con Davina y ella le aportó un toque muy personal y una visión fresca al proceso", relata el cineasta.

Vergara también ha compuesto la música de Naked, el corto de Israel Sánchez-Beato y Abdelatif Hwidar, por el que el valenciano se llevó el premio de la Akademia Music Awards. Además, hizo la banda sonora del documental Pinazo. Notas y pensamientos, dirigido por Ignacio Estrela y Laura Grande. El año que viene estrenará El libro, una nueva producción de Abdelatif Hwidar.Carrera a los Goya

Josué Vergara también cuenta con una candidatura a los Goya con 'Segrelles. Il·lustrador universal', documental valenciano que acumula 12 candidaturas. La cinta, que está dirigida por Ignacio Estrela Blasco, cuenta con entrevistas a reconocidos cineastas como Guillermo del Toro. Los nominados a los Goya se darán a conocer el próximo 11 de enero en el Teatro Soho de Málaga, donde se celebrarán los premios.