Joan Miquel Oliver presenta «Elektra», el tercer lliurament d’una trilogia iniciada junt amb el pintor Albert Pinya, i de la qual forma part «Pegasus» (2015) i «Atlantis». Jaume Manresa als teclats i Xarli Oliver a la bateria, no sols hi participen com a instrumentistes, sinó que signen amb JMO la producció musical d’aquest nou treball, basat en unes sessions gravades en l’estudi sense cap idea preconcebuda. El resultat és una sonoritat artesana i orgànica que es converteix en l’escenari on la improvisació adquireix, després de 150 concerts, un protagonisme especial.

►Dissabte, 12 de desembre a les 20.30 hores ►Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant ►Entrada 15 euros

Entrades en «ivc.gva.es»