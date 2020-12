Cinco bandas alicantinas -Vera Green, Road Volta, Gran Angular, Diagnóstico Binario y Koala Lumpure- han sido elegidas para insuflar espíritu navideño a unas fiestas diferentes marcadas por el coronavirus. Lo han hecho mediante videoclips grabados en enclaves culturales de la ciudad con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y Producciones Baltimore, a través de composiciones propias de estilo pop-rock y versiones indies de clásicos navideños, que ya están disponibles en las redes sociales de los grupos y de la Concejalía de Cultura.

El castañero, Diciembre, enero en la viña y Todo se queda en la llama son los tres temas navideños compuestos por Vera Green, Road Volta y Gran Angular, respectivamente, a los que se suman las versiones de Last Christmas en las manos de Koala Lumpure, y Pronto llegará la Navidad, una adaptación de Santa Claus is coming to town, a cargo de Diagnóstico Binario. Este es el fruto de Emerge Alicante-Navidad2020: cinco canciones grabadas en forma de «villancicos modernos» por bandas alicantinas en videoclips creados por productoras locales y ambientados en distintos espacios culturales de la ciudad.

Los vídeos, realizados con una aportación de 7.500 euros de la Concejalía de Cultura, se presentaron ayer en Alicante y ya están disponibles en las redes sociales tanto de la Concejalía de Cultura como de los propios grupos, además del canal de YouTube de Las Cigarreras.

Dar visibilidad a bandas emergentes con producción local y poner un poco de color a la Navidad con música que suena en la terraza de un museo (MACA), el interior una sala de exposiciones (Lonja del Pescado), una biblioteca (Florida-Babel), un castillo (Santa Bárbara) y un centro cultural (Las Cigarreras) era el fin de esta iniciativa, una segunda parte del concurso Emerge Alicante que Producciones Baltimore lanzó este verano y al que se apuntaron más de un centenar de grupos.

Difusión de las bandas

«Nosotros hemos hecho una canción moderna inspirada en el villancico popular de toda la vida de panderetas, pero sin nombrar a la Virgen María o a los peces en el río», explica Verónica Gómez, de Vera Green, cuyo vídeo ha producido Leo Spinelli en la Biblioteca Central-Florida Babel, «rodeados de historias en las estanterías con olor a libro y gel hidroalcohólico». «Esta es una situación muy difícil para el sector y cualquier iniciativa que ponga en valor la música la agradecemos», apunta Vera Green.

Emili Castañeda, de Koala Lumpure, destaca de su videoclip (de Daniel Peral y Carol Bernal) en la Casa de la Música que quisieron transmitir «una sensación de sesión privada aprovechando que no había público, con las gradas vacías y un ambiente más familiar». La banda ha adaptado al castellano Last Christmas de Wham! en «una versión sin tantos arreglos y más a nuestro estilo».

Las imágenes de Carolyn Marks Blackwood en la Lonja ambientaron la canción de Road Volta, que consideraron el escenario «precioso» para grabar su canción «en un año suicida» que habla de «recuerdos de infancia con poco dinero en el monedero y poca comida en la nevera». Inicialmente iban a grabar el tema con guitarra y voz pero acabó roquera en el vídeo de Daniel Martínez.

Diagnóstico Binario, algunos de cuyos miembros son sanitarios, tuvieron claro que en esta «época complicada» querían transmitir cautela en Navidad. «Hay que celebrarlo pero teniendo claro que hay que llevar cuidado», apunta el grupo, que canta en Pronto llegará la Navidad: «Son días diferentes que vamos a vencer». Fascinados por la terraza del MACA, y agradecidos por «mover la cultura», reconocen que se lo pasaron «pirata» con el vídeo de Rafa Galán.

Para los componentes de Gran Angular, que grabaron «encantados» Todo se queda en la llama en lo alto del castillo de Santa Bárbara, el objetivo era crear una canción de Navidad de estilo americana, «hacerla indie, mostrar nuestro sonido y pasárnoslo bien». En su letra, los ganadores del concurso Emerge Alicante hablan de «momentos que hay que recordar y ausencias que hay que digerir y el productor del vídeo, Sergio Gallegos, asegura que el resultado es «un tema brutal que se te queda en la cabeza», además de calificar la iniciativa municipal de «innovadora y acertada».