El movimiento Alerta Roja se ha convertido esta mañana en Alerta Negra para simbolizar la muerte del sector de los técnicos del espectáculo y los eventos. Lo han hecho en 19 ciudades españolas, una de ellas Alicante, donde profesionales de este colectivo se han dado cita en la Plaza de la Montañeta ""por la agonía que padece" el sector debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de coronavirus, tras las manifestaciones del pasado mes de septiembre.

Paco Lop, diseñador de iluminación y portavoz de Mute y Alerta Roja Alicante ha manifestado que la movilización refleja " la muerte del sector, de los eventos y de la cultura, debido a la inaccción de todas las administraciones publicas".

También ha asegurado que las negociaciones se terminaron "con muy buen talante y buenas palabras de representantes de algunos ministerios", menos el de Seguridad Social "que no se dignó a atendernos". En su opinión, los resultados "son solo reales decretos, como el último, el 32/2020, que solo llega al 10% de los trabajadores técnicos y auxiliares, y vemos complicado que resuelva la situación".

Lop ha hecho referencia a las declaraciones que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha realizado esta misma mañana en televisión, en las que afirmaba que no sabe aún "cuándo tendremos eventos con gente" y que mientras la vacuna no sea efectiva "seguiremos sin trabajar". Por eso, "nosotros tenemos un porvenir muy negro, estamos de luto y no tenemos esperanzas.

El comunicado enviado por Alerta Roja refleja que "hace ya más de 9 meses que la pandemia que arrasa el mundo entero estalló de lleno sobre nuestras vidas y nuestro sustento. Más de 9 meses viviendo en una agónica carrera de supervivencia que está poniendo en peligro la forma de vida de cientos de miles de familias del Sector de los eventos y espectáculos, de toda la cadena de valor".

Alerta Roja ha recordado que lleva desde el inicio de la pandemia reclamando a las administraciones públicas que se reconozca al sector "como especialmente perjudicado y en especial vulnerabilidad", según la nota. Además, durante ese tiempo han pedido la aplicación de medidas concretas y extraordinarias, hasta poder recuperar la actividad. "La actividad paralizada, limitada y restringida desde el pasado mes de marzo lleva a un colapso por la incertidumbre de la evolución de la pandemia, y con la única certeza de que será la última en recuperarse".

Por esta "situación de abandono, desamparo y desatención" en todos los ámbitos territoriales, desde Alerta Roja han convocado salir de nuevo a las calles "para seguir dando visibilidad a la dramática situación que están sufriendo las 800.000 familias que viven del sector".

Iván Espada, portavoz de Alerta Roja, ha explicado a Europa Press que desde el inicio de la pandemia hasta septiembre las pérdidas de música en directo ascienden a mas de 600 millones de euros y la Federación de Música en España, Es Música, ha recalculado sus previsiones económicas y estima unas pérdidas de 1.265 millones de euros en el plazo de un año.

Espada ha calificado de "drama" la situación actual del sector musical, recordando que un tercio de los profesionales técnicos han perdido su trabajo y "es probable que no lo recuperen". "Hay una descapitalización profesional en el segmento técnico, con un 32% de pérdidas de profesionales que son prácticamente irrecuperables", ha lamentado.

Promesas incumplidas

Para Espada, "lo único que ha cambiado" ha sido la aplicación del último Real Decreto, que instauraba 432 euros por tres meses a trabajadores por cuenta ajena que no hubieran tenido acceso a ningún otro subsidio. Según los cálculos de Alerta Roja, esto afectaba a un 10% del sector y han podido acceder a las ayudas "muy pocos profesionales".

"El logro de ese ridículo e insuficiente Real Decreto es que por fin se dan cuenta de que necesita medidas especificas por ser específico. Pero necesitamos homogeneizar de la manera más urgente los criterios de cada comunidad, porque hay una coctelera regulativa", ha concluido, alertando que en los últimos meses "se ha avanzado poco".