Nolan, un titella de mida natural -semblant a un cos humà- fa un viatge metafòric per a alliberar-se de la matèria inerta i aconseguir la llibertat. Si al principi és el moviment dependent dels seus manipuladors, el ritual de transformació condueix l’espectador fins a aconseguir la màgia, la il·lusió, que el titella siga un personatge autònom amb capacitat de manipular l’ésser humà. Nolan representa l’objectiu que persegueixen els grans titellaires com una obsessió: Fins a on arriba el joc de dominat i dominador?

Dissabte, 19 de desembre a les 20.30 hores

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada: 12 euros