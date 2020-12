Poubelle és una bosseta de fem que sempre va somiar ser una estrella. Però, com evitar el destí de les coses? Una bossa de fem és una bossa de fem i sempre ho serà. Poubelle acceptarà el seu destí en aquesta comèdia tràgica molt còmica, i poc tràgica, sense tirar la tovallola, perquè sap que «en la vida, si perds el tren, sempre et podrà recollir el pròxim camió del fem».

Per a parlar d’una cosa tan complexa com és l’acceptació, millor un mitjà tan simple com un poal de fem. Aquest espectacle ha estat en festivals d’Espanya, Itàlia, Holanda i Alemanya.

Diumenge, 20 de desembre a les 12.00 hores ►Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada: infantil 4 euros, adults 6 euros