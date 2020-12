Una professora de dansa i teatre per a xiquetes s’enfronta al tancament del seu decadent estudi. Per això, s’arma de valor i decideix que és «ara o mai» i es proposa realitzar un espectacle que li pegue la volta a l’art contemporani: «Lo Nunca Visto». Sense talent, sense diners i ja sense alumnes en les seues classes, es llança a reclutar «artistes compromesos» per a la seua causa. Les úniques dues candidates que acudeixen a la crida desesperada són una jonqui gallega i un mestressa de casa que acaba de fugir, les dues antigues alumnes.

Entrades en «ivc.gva.es»

Divendres, 18 de desembre a les 20.30 hores

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada: 12 euros