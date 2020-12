Vicente Magro: «La novela es la mejor forma de llegar a las víctimas»

Es que la novela es la mejor forma de llegar a las víctimas, con un libro de derecho no. Novelar un problema social me ha permitido llegar a víctimas de maltrato psicológico o de acoso. Y con esta última quería reflejar de forma novelada el drama que supone en una ciudad concreta la existencia de un violador en serie. La historia se centra en ese hecho y en la inexistencia de pistas. La narración se realiza a través de dos inspectores de policía que se encargan de la investigación y las dificultades que encuentran porque el violador no tiene el perfil habitual y ese es el eje de la intriga.

Usted es magistrado y convive con casos similares. ¿Cuánto hay de verdad en sus novelas?

No, no. Es una ficción en cuanto al desarrollo de los hechos; no me he basado en ningún caso concreto, pero estos hechos ocurren. Quizá no en la forma, porque no he tenido ningún caso idéntico, pero sí es posible. Como es una novela tienes que intentar plasmar algo que pueda ocurrir. He tratado un problema real bajo una forma novelada. Además introduzco la figura del criminólogo y considero que es muy importante porque hoy en día las profesiones de criminólogo, trabajador social o psicólogo son carreras universitarias a las que no le ven salida inmediata, pero estas figuras deberían incluirse y crearse plaza en los organismos judiciales para ayudar en este tipo de actuaciones; para analizar la personalidad del delincuente y para valorar el riesgo de las víctimas.

¿Se ha documentado de alguna manera o con su experiencia ha sido suficiente?

Por mi experiencia profesional conozco cómo funciona la investigación policial y cómo se desarrolla. Lo que he hecho es plasmarlo de forma novelada, intentando que el lector se meta en el personaje y considere que es real.

¿Tratar estos temas no puede ser alarmista?

No es una novela para trasladar pánico, pero sí el conocimiento de hechos que ocurren. Igual que lo hice con los otros. No enfoco el libro desde el punto de vista judicial sino desde la investigación policial. Aunque sí, a veces pueden llegar a sentir miedo.

El género de intriga pasa por un buen momento, en la literatura y en las series.

Yo creo que series y novelas de este tema no fomentan el delito, pero sí la lectura y el interés. Y es bueno porque deben potenciarse las profesiones de policía, psicólogo o criminólogo. Los jóvenes tienen incertidumbre a la hora de elegir su salida profesional y es una forma de ayudar a la juventud al potenciar las figuras profesionales nuevas. Pero para eso también la administración pública debería implicarse.

La realidad es oscura, pero ¿sus libros la hacen más oscura aún?

Es lo que está pasando. Yo en la novela recojo una historia de ficción, pero no me desmarco mucho de la gravedad de los hechos que están ocurriendo.

Pero la gente piensa que esas cosas no le van a pasar.

Yo creo que no hay que vivir con miedo, pero sí con precaución. Hay que decir a nuestros hijos que tengan cuidado dónde van y a qué salen. Al menos hay que conocer lo que ha pasado para evitar que vuelva a ocurrir. Uno piensa que esto no te va a pasar hasta que te pasa.

¿Cuando escribe deja a un lado al magistrado?

Sí, sí. Yo creo que lo consigo porque la terminología que empleo en la novela no es jurídica, es sencilla para captar al lector. Aunque el magistrado está ahí y eso me permite escribir con mucha rapidez por el conocimiento del problema. He conseguido abstraerme de la condición de juez a la hora de escribir la novela.