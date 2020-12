El arquitecto Alberto Campo Baeza ha sido seleccionado como ganador del Premio Nacional de Arquitectura 2020, dotado con 60.000 euros y que está promovido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El jurado, reunido telemáticamete este miércoles, ha destacado especialmente "la coherencia de su trayectoria profesional, su independencia creativa y su labor docente de toda una vida dedicada a formar distintas generaciones de arquitectos que han encontrado en su trabajo una fuente de inspiración además de convertirse en referente de la arquitectura española tanto a nivel nacional como internacional".

Nacido en Valladolid y catedrático emérito de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), Campo Baeza es el responsable de obras como la sede central de la Caja de Ahorros de Granada, la Casa de Blas en Sevilla la Nueva (Madrid), la Casa Turégano en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la Casa Gaspar en Vejer de la Frontera (Cádiz) y el Centro BIT en Inca (Mallorca).

Su candidatura ha sido presentada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, por el Colegio de Arquitectos de Cádiz, por el Colegio de Arquitectos de Almería y por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

La decisión ha sido puesta en conocimiento del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien ha llamado personalmente al premiado para comunicárselo.

Trayectoria

Natural de Valladolid, donde su abuelo era arquitecto, ha sido profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid durante más de 50 años y también ha impartido clases en la ETH de Zúrich y en la EPFL de Lausanne, en la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia, la Bauhaus de Weimar, en la Kansas State University, en la CUA University de Washington y en L'Ecole d'Architecture in Tournai, Bélgica, además de haber sido Clarkson Visiting Chair in Architecture por la Universidad de Buffalo o visiting professor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.

Ha impartido conferencias por todo el mundo y ha recibido premios como el Torroja por Caja Granada o el Premio a la Excelencia Docente de la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con galardones como la Heinrich Tessenow Gold Medal de la Tessenow Society de Hamburgo, el Arnold W. Brunner Memorial Prize de la American Academy of Arts and Letters y el International Award Architecture in Stone de Verona. Además, en 2015 fue galardonado con el BigMat Awards Berlín y con el Premio de Arquitectura Española Internacional (PAEI 2015).

En 2014, fue elegido académico de número de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de España, e International Fellowship del RIBA, Royal Institute of British Architects. En 2018, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad CEU San Pablo y ha recibido el Premio Piranesi de Roma por su trayectoria.

En 2019 fue sido elegido Honorary Fellow por el American Institute of Architects y ha recibido también la Medalla de Oro de la Arquitectura que otorga el CSCAE en 2020.

Cuenta con obras como la Casa Turégano o De Blas, ambas en Madrid, las casas Gaspar, Asencio y Guerrero, en Cádiz, o la Caja de Granada y el Museo MA, ambos en Granada. También es autor de la plaza Entre Catedrales en Cádiz y las casas Moliner en Zaragoza y Rufo en Toledo, así como la Casa Olnick Spanu en Nueva York y la Guardería para Benetton en Venecia.

En 2012, terminó un edificio de oficinas en Zamora, en 2014, la Casa del Infinito en Cádiz, y, en 2015, la Casa Cala en Madrid. En este mismo año ha ganado el Primer Premio Ex Aequo por el Centro de Conservación para el Museo del Louvre en Lievin, Francia.

En 2017, finalizó el Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria. Y en 2020 está desarrollando el concurso ganado para la extensión del Liceo Francés de Madrid.

Autor de muchos libros, ha expuesto su obra en el Crown Hall de Mies en el IIT de Chicago y en la Basílica de Palladio en Vicenza; en el Urban Center de Nueva York y en la Iglesia de Santa Irene en Estambul; en San Pietro in Montorio en Roma; en la prestigiosa MA Gallery de Toto en Tokyo o en el MAXXI de Roma y, más recientemente, en la American Academy of Arts and Letters de Nueva York y en la Fundación Pibamarmi de Vicenza.

También en 2015 en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, en 2016 en el Oris House of Architecture, en Zagreb; en 2017, en la Escuela de Arquitectura de Buffalo y en el Patio Herreriano de Valladolid; en 2018, en el Museo de la Universidad de Alicante; y en 2019, en la Fundaçao EPD de Lisboa.

El jurado, compuesto por destacados profesionales, bajo la presidencia honorífica del ministro, ha estado presidido en esta ocasión por Manuel Gallego Jorreto, galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2018. Además, ha contado con Estrella de Diego (a propuesta de la Real Academia de BB.AA. de San Fernando); Elisa Valero (a propuesta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas); o Carme Pigem i Barceló (a propuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España).

También han formado parte del mismo Inmaculada Maluenda (a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España); Lucía Cano (a propuesta de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura); Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares (Director General de Agenda Urbana y Arquitectura) y Luis Vega Catalán (Subdirector General de Arquitectura y Edificación).