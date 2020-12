A raíz de la pandemia, el pasado mes de marzo el alicantino Enrique Rodríguez (Enriro dj) y el murciano Alejandro Espinosa pusieron en marcha el Clicker Festival, una iniciativa para llevar la música a los hogares vía streaming de la mano de reconocidos djs de toda España. Ahora, esta cita vuelve por Navidad con sesiones que se celebrarán hoy, el día 27, el 31 y el 3 de enero, con posibilidad de ampliar en Reyes, «debido al gran número de djs que nos han contactado para participar», aseguran los organizadores.

El Clicker Festival realizará estas jornadas en formato tardeo, con un cartel «un poco más ambicioso, que se irá desvelando para cada una de las jornadas conforme pasen los días». Las sesiones tendrán una duración de 45 minutos por participante y serán de todo tipo de géneros musicales, sin restricciones.

Para esta edición se abre además un canal de donaciones, que irá destinado a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), que recibirá el 50% de todo lo recaudado, mientras el otro 50% se destinará a los djs participantes. «No debemos olvidar que están pasando una época dura donde tener un bolo es un milagro».

En el primer encuentro el Clicker reunió a más de 100 djs y retransmitió actuaciones de diferentes rincones de España, en varias jornadas repartidas en dos ediciones, además de dos formatos extra, Domingos Clicker (sesiones individuales durante los domingos de mayo y junio) y Pride Clicker (por el día del orgullo LGTBIQ+). En otras ediciones contamos con las actuaciones de grandes del djing como Yahaira, Me & The Reptiles, CarriePalmer, Nando Costa, SayYes Dj o The Tracks Djs.

La retransmisión se hará por la plataforma Twitch.