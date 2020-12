El confinamiento llevó a Valiente a Verde a autorretratarse a diario. Una foto por día durante todo el encierro. Pero cuando el fotógrafo alicantino cerró la puerta de casa, lo hizo también al proyecto Varrio’s, una propuesta de PhotoAlicante para registrar en papel fotográfico a las gentes del área Edusi que rodea el centro cultural Las Cigarreras. Y aunque tenía que haber sido para la edición de 2020, de momento, no ha podido exhibirse.

Fueron dos meses de trabajo en los que Valiente Verde se lanzó a la calle, algo que supuso «un reencuentro conmigo mismo». «Cuando PhotoAlicante me lo propuso, me lo tomé como un reto y volví a mis orígenes callejeros».

La premisa de la que partía era que las escenas cotidianas que recogiera debían ceñirse a los barrios del plan Edusi (San Antón, El Pla, El Hipódromo...) y que fueran tomadas en las calles. «Se trataba de captar lo espontáneo, lo que fuera surgiendo, sin un planteamiento previo; quería plasmar lo que me llamara la atención en un momento determinado, con lo que conectaba más».

Este espíritu aventurero y fuera de planes es lo que más atrajo a Verde del proyecto. A partir de ahí empezó a recorrer las calles buscando rostros, y también espacios, que reflejasen el alma de ese barrio. «Por defecto me gusta fotografiar a la gente más llana, gente currante, que está ahí siempre en el barrio; a mí me gusta el carácter costumbrista y lo que rodea a las personas».

El fotógrafo aprovechó también para retratar a la gente con los edificios que determinan la idiosincrasia del lugar. «Al mismo tiempo saqué el tema de las fachadas, de los edificios que configuran la imagen del barrio».

No siempre fue fácil conseguir el sí de las personas a las que quería retratar, sobre todo, cuando Valiente Verde proponía una pose determinada. «Iba parando a la gente y les proponía hacerles una foto cómo y dónde yo veía, si el personaje me cuadraba». Asegura que «les cuesta un poco posar» porque «les molesta que les pares y les hagas perder un minuto de su vida para que hacerles una foto; iba por la mañana y a lo mejor en un día hacía dos o tres fotos, no más».

Por eso, «muchos me decían que no; cuando entraba a un local, había gente que no quería salir... entiendo que abordar a la gente sin conocerla pues es jugársela a cara o cruz; es normal que no quieran posar porque tienen muchos prejuicios por sabe dónde va a ir a parar luego la fotografía». Lejos de que la negativa frustrase sus planes, asegura que «esa negatividad me la tomo como una parte del encanto del proyecto».

Dice que la gente mayor «está más predispuesta a posar» y que en esta serie «he querido romper un poco y hacer un perfil general de todas las edades, porque en un barrio encuentras diversidad».

El trabajo, que consta ya de medio centenar de imágenes, ha servido también para que Valiente Verde haya descubierto lugares y negocios de barrio que le eran desconocidos. «Me he encontrado rincones que no sabía que existían; desde un gimnasio de toda la vida con gente haciendo musculación, hasta una serie de colchonerías por la zona de Campoamor; ha sido un poco descubrir la ciudad, estos barrios, que es algo de lo que más disfruto con la fotografía».

El proyecto sigue adelante, pero la realidad es muy distinta. El uso de la mascarilla frena a este fotógrafo que no se conforma con los ojos de una cara y rechaza tener tener que renunciar a la expresión de los rostros que fotografía, algo que caracteriza siempre sus trabajos. «Ahora todos van con mascarilla y no quiero una serie con toda la gente tapada».