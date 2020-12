La asociación juvenil Música Zero, destinada desde 2015 al apoyo y difusión de cantantes y bandas emergentes de la provincia y zonas limítrofes, realizará este año por vez primera su concierto anual de grupos en formato online y no al aire libre, como ha venido haciendo en las cuatro ediciones anteriores. «Lo hemos intentado hasta el final, porque nuestra idea era celebrarlo en la plaza del Carmen. Ya lo aplazamos de octubre a diciembre, pero era inviable y al final hemos decidido no exponer a la gente, ganar en salud y en seguridad», apunta Adrián Mazón desde Música Zero, ante las restricciones sanitarias actuales por la pandemia.

El concierto Música desde Zero, que habitualmente coincide con la Setmana Jove d’Alacant y que cada año se realiza en una plaza de la ciudad, se realizará este martes de forma especial bajo el epígrafe #Adiós2020 y se ofrecerá por vía telemática desde Oasis Studio Alicante, por donde pasarán, a partir de las 18 horas, el músico y compositor oriolano Otto y los grupos VizAt, a las 19.30 horas, y Alabayos, a las 21 horas.

No obstante, la asociación confía en celebrar la quinta edición de forma presencial en 2021 «cuando las circunstancias sanitarias lo permitan», afirma la asociación.

Los tres mini-conciertos en formato acústico, de entre 20 y 30 minutos de duración, se podrán seguir a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de Música Zero «para clausurar un año que ha resultado muy perjudicial para la industria musical y la cultura en general por la falta de apoyo a los colectivos de artistas durante la crisis provocada por la Covid-19», indican desde la asociación. Con esta iniciativa se cierra un año que prácticamente empezó así, de forma online, con los conciertos desde casa que ofrecieron los músicos durante el confinamiento en marzo.

Con este concierto, que servirá de escaparate al talento emergente que habita en la provincia y alrededores, y que se realiza en colaboración con el Consell de la Joventut d’Alacant y la Concejalía de la Juventud de Alicante, Música Zero cierra un año en el que no ha cesado su actividad tras publicar una guía para orientar a los grupos en su camino a la profesionalización, así como un catálogo online de artistas (#Artistas ALC) y una exposición fotográfica con conciertos realizados antes de la pandemia. Todo ello se puede ver en su revista online que de manera anual se publica en papel. Música Zero lo forman 58 voluntarios de 19 a 30 años, en su mayoría estudiantes, que difunden la actualidad musical de la provincia.

Una etapa, como destacan, que también ha servido a los artistas para «pararse a pensar y forjar proyectos» como el de Otto, el joven de 20 años que abre el triple concierto de hoy y que, tras dos demos, en febrero lanzó su primer álbum homónimo, cuyas canciones ha ido desgranando en los últimos meses en esa combinación de rock y pop hilada por una voz muy característica. Le sigue VizAt, cuyos miembros son originarios de Albacete y en su mayoría estudiantes de la Universidad de Alicante, que desde 2019 van presentando nuevas canciones de estilo indie, como Historias de verano, y cierra el cartel Alabayos, grupo alicantino de rock alternativo creado también en 2019, que en diciembre publicó su primer EP, Viento y arena.