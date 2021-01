Han pasado diez meses desde que una amenaza invisible cambió las reglas del juego. La realidad superó la ficción y aunque hemos cambiado de año aún no se ha terminado un terrible capítulo. Son pocos los sectores a los que la crisis sanitaria por el covid-19 les haya venido bien y el literario es uno de los tantos que está sufriendo las consecuencias. Para intentar salir fortalecidos, una docena de escritores noveles de todo el país, de entre ellos dos alicantinos, han decidido unirse para editar una antología de relatos con los que reunir fondos que irán dirigidos a la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus.

«Avengers literarios», haciendo un guiño a la reconocida saga de superhéroes, es el nombre de la comunidad literaria que estos autores han constituido para editar «2020, y que no nos coja confinados», una antología con doce relatos que ha salido a la venta hace uno días y con la que esperan ayudar a paliar los efectos de la pandemia, a pesar de que la mayoría de ellos también los siguen sufriendo en el terreno profesional.

La escritora ilicitana María Leiva Guerrero es una de las impulsoras de esta iniciativa que, aunque comenzó a gestarse en los últimos meses, vino precedida por los acontecimientos en abril cuando la crisis sanitaria no permitió que la Feria del Libro se celebrase. Fue entonces cuando esta joven organizó una feria online por Youtube para que el espíritu del Día del Libro estuviese presente y los autores pudiesen divulgar sus obras.

De aquel formato varios escritores conectaron de tal forma que han formado esta comunidad para elaborar un libro desde la distancia y coordinado a base de videollamadas, teniendo en cuenta que los relatos están firmados por escritores de varios puntos del país. «Somos un equipo, no somos competencia y por tanto no valen los egos», apunta María Leiva. Además de la antología, el colectivo ha diseñado todo tipo de «merchandising» como tazas, mascarillas y camisetas para reunir fondos por esta vía también.

Esta escritora recuerda que cuando el Gobierno central decretó el estado de alarma en marzo a ella le pilló con cuatro cajas de su obra «Las sombras que habito» sin repartir «y fue un momento de desesperación, porque ¿ahora qué haces? te tienes que esperar tres o cuatro meses para envíos, presentaciones... y con el confinamiento estuve tanto tiempo en casa que con la situación, las noticias, la gente cercana sin trabajo, la cabeza no da...y hay compañeros que se han inspirado y yo no podía».

Roberto Caldera, escritor de La Vila Joiosa, también se vio sumido en una incertidumbre total entre cuatro paredes cuando el virus fue ganando terreno. Perdió su empleo como chapista, la que era su vía de ingresos ,y la escritura se quedó aparcada para él. «Sufro ansiedad y depresión y al verme en la situación económica en la que me vi con dos hijos no era capaz de escribir ni leer un libro con lo que veía en la calle... me quedaba bloqueado con ojos de besugo cuando me sentaba delante del ordenador y de la libreta».

Caldera apunta que participar en esta antología y coordinar el trabajo supone un reto personal y una forma de «salir del bloqueo» que ha sufrido. También entiende que con esta muestra de altruismo pueden apoyar, aunque sea con poco, a aquellas personas que como él se han visto de la noche a la mañana sin empleo, así como aquellas que han padecido la enfermedad y necesitan apoyo.

Las historias que se muestran en esta antología son diversas. Todas se han escrito en los últimos meses y todas coinciden en que tienen 2020 palabras de tope para enfatizar el año que dejamos atrás. Desde género romántico con muestras por la igualdad hasta relatos de suspense o terror. Entre los autores decidieron, además, que el hilo argumental no girase en torno al covid. «Intentamos que no tuvieran que ver con la pandemia y el confinamiento como desahogo, porque bastante malos momentos nos ha dejado como para plasmarlos en un libro».

Esta antología salió a la venta hace sólo unos días y se puede adquirir desde Amazon. Por el momento están intentando dar visibilidad al proyecto desde las redes sociales y han echado «mano de colaboradores» como los ilustradores Salva Pwitts o Fran Ferriz que han aportado su talento en la obra.