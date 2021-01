Fa vint-i-cinc anys de les vacances de l’Ovidi Montllor, un artista compromés que va captivar a la seua generació i que ens ha deixat un llegat creatiu inabastable. L’Ovidi cantant, poeta, actor, polític, l’Ovidi que ha transcendit el pas del temps i dels significats, l’Ovidi que s’ha convertit en un clàssic per a tots aquells joves que ara s’apropen a la seua obra i la mantenen amb vivesa. Invocar l’Ovidi seguirà tenint sentit i vigència en la mesura que represente alguna cosa per a la nostra societat, una transmissió simbòlica que ens vertebra com a subjecte col·lectiu i ens dota alhora d’uns referents culturals universals.

►Dissabte, 9 de gener a les 19:00 hores ►Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant ►Entrada 15 euros

Entrades en «ivc.gva.es»