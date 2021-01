El Instituo Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert retoma la actividad presencial en 2021 con la primera de las exposiciones del ciclo Arte en la Casa Bardín: bri(c)ks, de Aurelio Ayela, que se inaugura mañana a las 19.30 horas. Una muestra en la que Ayela descompone envases para su reconstrucción en una nueva vida, que sirve de metáfora para el nuevo comienzo del Gil-Albert, que arranca el año sin directora tras la dimisión de María Teresa Pérez Vázquez, formalizada el pasado viernes, por adjudicar un contrato de la entidad a uno de sus subdirectores de departamento.

La programación del instituto para 202, realizada por el equipo nombrado el pasado mes de julio, se encuentra lista a la espera de presentación, pero la agenda del Gil-Albert solo tiene marcadas las fechas de las seis exposiciones que se llevarán a cabo a lo largo del año: dos anteriores programadas por la anterior dirección que no dio tiempo a exponer en 2020 por la pandemia y las cuatro aprobadas en la cuarta edición del ciclo, el pasado mes de octubre, de las 60 propuestas recibidas.

La primera de ellas, comisariada por Natalia Molinos, es la de Aurelio Ayela que en bri(c)ks reúne tapas de envases de comida con sugerentes manchas de grasa, líneas compuestas por mondadientes y cartones de envases reconvertidos en piezas artísticas que ofrecen un repertorio muy urbano de nuevas obras creadas sobre existencias anteriores, como indica Molinos, y que invita al espectador a encontrar su propia lectura más allá del análisis estético de las piezas.

Aurelio Ayela (Alicante, 1970) alterna la práctica artística con el diseño y su trabajo recorre desde el dibujo, el grabado o la ilustración a la pintura, la escultura o la instalación. Su obra se incluye en importantes colecciones de arte públicas y privadas, como la DKV, Fundación Mediterráneo, Fundación Michelin o, más recientemente, la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana, y en 2010 fue incluido en A Thousand Living Painters, una selección bianual de los pintores más interesantes a nivel mundial por la iniciativa Verfhond.

La inauguración contará con un aforo limitado a 20 personas. Artista y comisario ofrecerán el 3 de febrero un encuentro con visita guiada. Arte en la Casa Bardín remunera a artista y comisario con 1.000 euros a cada uno.

La exposición se podrá visitar hasta el 26 de febrero y el 4 de marzo se inaugurará la de Miriam Martínez Guirao, Epifanía vegetal, comisariada por Álvaro Aroca, que indaga sobre la relación humana ante la naturaleza vegetal a través de dibujos, cerámicas, porcelanas y bronce.

El 22 de abril será el turno de Luisa Pastor y de su propuesta D-M-D//Dinero-Mercancía-Dinero, una reflexión sobre el ciclo infinito del dinero, comisariada por Pilar Tébar, a la que seguirá el 10 de junio Aurora Domínguez con Plurisensorial delicioso y Virginia Hernández de comisaria. David Gil y la comisaria Ester García Guixot presentan el 29 de julio The cleaning project y cierra el 21 de octubre Alfonso Almendros, que mezcla fotografía analógica, técnica pictórica y reinterpretación digital de paisajes en To name a mountain, con Carmen Dalmau de comisaria.

Regresan los ciclos Descubre una obra y Descubre patrimonio

El Instituto Gil-Albert recupera también los ciclos Descubre una obra de arte y Descubre patrimonio con las primeras propuestas del año, que este mes se trasladan a Elche, según ha indicado el director del departamento de Arte y Comunicación Visual. Miquel González.

El primero se celebrará el 27 de enero en la Fundación Caja Mediterráneo de Elche con una obra de Francisco Bushell y Laussat, Autorretrato, comentada por José Luis Antequera y Gema Mira. El segundo aborda la torre de La Calahorra, que analizará Pedro Félix Jover Ibarra el 31 de enero.

Pérez Vázquez deja su cargo en la UMH

La exdirectora del Gil-Albert renuncia a su puesto de vicerrectora de Relaciones Institucionales

Tras su dimisión como directora del Instituto Alicantino de Cultura, formalizada el pasado viernes, María Teresa Pérez Vázquez presentó ayer su renuncia como vicerrectora de Relaciones Institucionales en la Universidad Miguel Hernández de Elche, cargo que desempeñaba desde 2011 y que mantenía con el actual rector, Juan José Ruiz.

La doctora en Medicina y Cirugía, catedrática de Cirugía desde 1999 y vinculada al equipo de gobierno de la UMH desde 2007, ha alegado motivos personales para su renuncia. Esta se produce días después de su marcha, forzada por el equipo de gobierno de la Diputación, del Gil-Albert, después de que se conociera que había adjudicado por 9.000 euros el contrato de renovación de la imagen corporativa del instituto a uno de los subdirectores del centro, José Vicente Castaño, vinculado también a la UMH. Pérez Vázquez fue elegida por concurso de méritos para este cargo y nombrada el pasado mes de abril.