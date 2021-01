Leyendo a Mariano de Cárcer descubro a Fray Thomas Gage, personaje que provenía de una familia irlandesa y que viajó a España con la orden de su padre de ingresar en los Jesuitas. Pero el pícaro joven, desatendiendo a su progenitor, entró en el Convento de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, en Valladolid. Con ganas de aventura pidió permiso para trasladarse a predicar a Filipinas, pasando primero por Nueva España y, para burlar la orden que prohibía a los no naturales de Castilla y León viajar a América, se embarcó en Sanlúcar de Barrameda escondido en un tonel.

A su llegada a México el 8 de julio de 1625, en vez de predicar se dedicó a pasearse por conventos de monjas y, según cuenta él mismo, le regalaban con chocolate, dulces y aguas nevadas que paladeaba relamiéndose de gusto y que él aceptaba con singular agrado.

Muchas veces, cuando iba de garbeo por las calles, las mujeres le bisbiseaban desde un balcón y él se metía de rondón en las casas con mozas desenfadadas o con señoras también desenvueltas a echar unas manos de malilla, quínolas, brisca y otros juegos de cartas.

«Para amenizar convenientemente las partidas se deleitaba con tales o cuales pastelillos, confituras o refulgentes frutas cristalizadas y con tragos de Jerez amontillado, vino muslo, Carlón o de Méntrida, o tostado de Rueda u oloroso Fondillón alicantino».

Cuando llegó la hora de zarpar hacia Manila se escapó del grupo de dominicos. Perdió el entusiasmo catequista y se marchó por el alegre camino de Chiapas rumbo a Guatemala donde unos piratas lo dejaron en la miseria. Volvió a Inglaterra en 1638. Su padre había muerto, sus hermanos no lo reconocían y apenas podía expresarse en su lengua materna que casi había olvidado.

Después de apostatar de la fe católica y abrazar el protestantismo, ocupó la rectoría de Deal y escribió «My travels in Sea and Land or a New Surveey of de West Indies», Londres 1648. Más tarde, en 1838, apareció en París la versión en español con el título «Nueva relación. Los viajes de Thomas Gage en la nueva España».