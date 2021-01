«LOO» a més del nom d’un vent és el nom de la nostra protagonista, la humanització d’aquest element. L’espectacle, una visió de la seua dura tasca per a espentar les dunes del desert i devastar les zones humides, mars i oceans que es troba al seu pas, deixa vaixells paralitzats enmig d’una mar d’arena, i amb això fulmina per a sempre la seua possibilitat de navegar. Destinat a xiquetes i xiquets de 2 a 5 anys, és una proposta no convencional, sense text i sensorial. Un document poètic i inèdit, mirat amb lupa, sobre el com i perquè el vent desertitza.

Teatre familiar

Diumenge, 24 de gener a les 11.00 i 12.30 hores

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada: 6 euros adults, infantil 4 euros