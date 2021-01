El Consistorio del Puerto de Sagunto ha sido el último que ha aprobado eliminar el nombre de Juan Carlos I a uno de los puntos clave de su localidad. Pero ahí continúan muchas plazas e instituciones luciéndolo. Como esa Universidad madrileña que comenzó expidiendo títulos de Máster en entredicho y que terminará, y si no al tiempo, sustituyendo la denominación del propio centro universitario, cuando todo hieda.

Recuerdo con qué fe siguió mi santa madre todos los programas de Audiencia abierta, que TVE se sacó de la chistera para apuntalar a Felipe VI y hacer un lavado de imagen de la monarquía. Pero incluso ella, desideologizada y sufridora en casa, mujer de paz con palabras y con hechos, captó la esencia del Emérito, y cada vez que le mentaba era para adornarle con un apelativo muy personal. «Antonio, pero qué tunante, qué tunantón, qué tunantón».

La noche del jueves 6 de agosto TVE marcó un punto de inflexión cuando osó dedicar en su prime time un debate donde pondría en entredicho al Emérito. Éste acababa de abandonar España. Llamé a mi madre. Le prescribí el debate. Me consta que lo vio. Pero no lo pudimos comentar. El corazón se le paró mientras dormía. Siempre que veo al tunantón me acuerdo de ella.