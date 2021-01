Amazon Prime Video acaba de incluir en su catálogo los primeros cuatro capítulos de Jodi2, una una miniserie creada por el actor de El Campello Carlos Giner y la actriz jienense Sonia Expósito, que la dirige. Ambos son los guionistas y protagonistas principales de esta comedia de humor negro con un toque «absurdo, surrealista y un poco canalla» a cerca de una familia de crimen organizado en la península Ibérica tan temible como desastrosa.

«Es una comedia negra que se centra en dos sicarios que son primos Emily y Manu (Expósito y Giner) en una familia de mafiosos, pero son un poco patosos y acaban enredándolo todo», explica Carlos Giner en su debut como showrunner de series con Jodi2. «Había escrito teatro antes pero no para televisión, cuando me fui a Madrid a formarme conocí a Sonia, que ya había hecho webseries, y ahí la escribimos», indica el actor de El Campello, que ha trabajado con Almadraba Teatro y en 2014 fue reconocido como mejor intérprete masculino en Alicante a Escena con la obra Too Faustus, too furious.

La idea de Jodi2, cuenta Expósito, surgió un día que ambos fueron a un bingo en Madrid: «Nos llamó la atención que había personas muy diversas, solitarias, algunas excéntricas... Le hacíamos un perfil de personaje a gente que nos llamaba la atención. En el Bingo de Madrid -continúa- dejan fumar y nos pareció que era un sitio sin ley. Empezamos a fantasear cómo sería la vida de una familia fuera de la ley».

A ello se sumó su querencia por las historias de gángsteres de Scorsese o Guy Ritchie, por «los personajes excéntricos o las situaciones surrealistas como las que crean los Coen o Tarantino. Todo esto unido a un humor absurdo, a veces español, a veces surrealista, se mezcló y se convirtió en Jodi2», concluye Expósito, que produce la serie con La Pala y Loniego Producciones.

Los cuatro capítulos ya disponibles -de entre 5 y 20 minutos- se rodaron en Madrid justo antes de la pandemia. «Ahora estamos escribiendo los dos que faltan para la primera temporada y esperamos rodar el quinto entre Madrid y Jaén -donde residen ahora- dentro de un mes, si la situación lo permite», explica Giner, afincado en Madrid en los últimos años. El actor de El Campello, que estaba en la programación del Off Teatro Lara de Madrid antes del confinamiento, cree que «ahora hay que hacer de todo y el mundo de las series está en auge, ha dado mucha vida y mucho trabajo a todos».

El proceso hasta llegar a Amazon, explica Expósito, no fue muy largo: «Te piden el proyecto, capítulos, sinopsis, subtítulos, cartelería, y una vez que lo tienen todo, lo estudian y lo aceptan o no. Se firma un contrato de un año por los derechos para empezar y así ha sido». No descartan que haya segunda temporada.