Lo dos primeros conciertos del ciclo Píldoras Musicales organizado por la Sala Euterpe en el Auditorio de Sant Joan han sido aplazados. Santero y los Muchachos, programado para este sábado, se traslada al 18 de abril, y Los Gandules, que debían actuar en febrero, pasan al 28 de marzo. El ciclo comienza el 13 de marzo con la actuación de la alicantina Andrea Borrás mientras que Mr. Kilombo mantiene la fecha el 17 de abril.

«Lamentamos profundamente tener que tomar esta decisión, no por aplazar los conciertos, sino por la crudeza de la situación sanitaria que estamos viviendo», indican los responsables de la sala, que defienden que «hay que ser cautos y respetuosos con las medidas de autoprotección». A pesar de que el ciclo cumple con todas las medidas sanitarias, las últimas restricciones con los cierres perimetrales de las ciudades impiden que una gran parte del público pueda asistir a la cita.

La Sala Euterpe defiende que "la cultura además de segura no debe detenerse, ya que lejos de ser el problema forma parte de la solución" y agradece el apoyo de la Concejalía de Cultura de Sant Joan d’Alacant y de los artistas y sus equipos de profesionales por la buena disposición para buscar soluciones en estos momentos.

La organización confía en que este cambio no afecte demasiado al público y le agradecen el apoyo pese a la situación tan complicada. Las entradas ya adquiridas servirán para las nuevas sesiones; no obstante, durante 15 días se podrá solicitar la devolución íntegra de las entradas para todas aquellas personas que no puedan asistir a estas nuevas fechas a través del correo electrónico info@salaeuterpe.com.