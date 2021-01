La música sigue viva

El M Festival de Rock Mediterráneo, que reúne en el escenario a músicos de la provincia de Alicante y a artistas de otros lugares, no desfallece y celebrará su cuarta edición en Alicante con la actuación de seis bandas en tres fechas: el 26 de febrero, el 26 de marzo y el 30 de abril. Promovido por la Fundación Mediterráneo, en colaboración con la Diputación de Alicante, la institución ha optado por mantener este ciclo y defender la música en directo en condiciones seguras en tiempos de pandemia, siempre que la crisis sanitaria lo permita.

El M Festival se desarrollará, como es habitual, en el Aula de Cultura de Alicante en tres sesiones de conciertos dobles a cargo de los siguientes artistas: los alicantinos The Empty Bottles, Gran Angular, Yaike y, desde la Vall de Gallinera, Smoking Souls, junto a los madrileños Jack Bisonte y los barceloneses Koko Jean and The Tonics. Todos ellos deben estar en activo, con discos editados recientemente o con previsión de hacerlo y temas propios.

El cartel del M Festival, elaborado por los promotores culturales Alejandro Tévar y Miguel Carratalá, empareja en esta edición al dúo Jack Bisonte, difícil de encasillar, formado por Carlos Amelivia y Miguel Llaguno, con la rapera cantautorizada Yaike en la primera fecha del 26 de febrero.

Los madrileños rompen con la música anterior para adentrarse en el universo electrónico con un nuevo concepto del show-espectáculo en su nuevo disco, Hounds Of Glory (2020), cuyo primer EP, France Gall, es un homenaje a cuatro grandes divas: Lana del rey, Dua Lipa, Tracy Chapman y France Gall. Junto a ellos, Susana Artiaga, Yaike, inmersa en su proyecto personal y en la grabación del primer disco en solitario, quien ha colaborado con artistas de la talla de Izal, El Kanka, María Ruiz, La Mare, Subze o Hakuna Tanaka, entre otros.

La siguiente cita, el 26 de marzo, une a Smoking Souls y Gran Angular. La banda de Pego con melodías cantadas en valenciano presentará nuevo álbum, Translúcid, con once canciones nacidasd en un home studio improvisado en medio de la Vall de Gallinera. Los alicantinos Gran Angular, ganadores de la primera edición de Emerge Alicante, mezclan con maestría rock y pop en su álbum autoproducido, Zigoto.

Cierran el ciclo el 30 de abril los alicantinos The Empty Bottles, que beben del blues clásico, el rock americano o el soul con sus potentes directos que les ha llevado a labrarse una buena reputación sobre el escenario. Junto a ellos, una bomba llena de soul y ritmo como son Koko Jean and The Tonics, con la front-woman (y ex The Excitements) Koko-Jean Davis al frente de este grupo que revoluciona al públcio en concierto y debuta con el EP de cuatro temas Hairwhip.

«Está bien que haya música, que se mantenga el festival y la gente se pueda mover un poco», apunta Alejandro Tévar del M Festival, que tiene como fin potenciar la relación entre las bandas compartiendo escenario y experiencias y servir de escaparate de sus trabajos. Esta combinación de bandas locales y nacionales, emergentes y consolidadas, es una constante de las últimas ediciones para sumar seguidores de unos y otros ya que, de no ser por estas combinaciones, quizás no se conocerían nunca.

Entradas a mitad de precio para las cien primeras

La entrada para estos conciertos dobles ya están disponibles en entradasatualcance.com. La organización ofrece un descuento especial para las cien primeras localidades de cada actuación, que tendrán un precio de 5 euros, mientras que las restantes serán 10 euros. El aforo es del 50%.

La actuación de estas seis nuevas bandas se suman a las anteriores 32 que han pasado por M Festival, 24 de ellas de la provincia, como Vera Green, Cementeri, Sra. Robinson, Rosy Finch, Le Grand Miércoles, Otto, Banana Cósmica, Arco Glanz o Las infrarrojas.