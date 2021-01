El banderillero alicantino Juan Carlos Pascual Ruiz podrá cobrar la prestación extraordinaria por desempleo establecida tras el estado de alarma para el sector de artistas de espectáculos públicos, tal como se recoge en el Real Decreto del 5 de mayo de 2020. Así lo dictaminó ayer el juzgado de lo Social número 2 de Alicante, tras la demanda interpuesta por el torero al negarle hasta en dos ocasiones el Servicio Público de Empleo (SEPE) lo que Pascual Ruiz considera un derecho.

«Sabíamos que íbamos a ganar porque el Real Decreto del 1 de agosto de 1985 recoge que los toreros estamos considerados artistas de espectáculos públicos, igual que lo están los actores o cantantes, incluyendo en esos espacios las plazas de toros», aseguró ayer el subalterno.

En su opinión, el SEPE «interpretó la ley de otra manera por ideología; el Ministerio de Cultura, al que pertenecemos, nos dijo que teníamos derecho, pero el pago depende de Trabajo y la ministra (Yolanda Díaz) es de Podemos. Dicen que no dejarán a nadie atrás, pero es mentira». Según la ley, afirma, «somos artistas, unos en un epígrafe y otros en otro, y además nosotros cotizamos mucho porque tenemos una profesión de riesgo».

Juan Carlos Ruiz, como se le conoce en el mundo taurino, solicitó la prestación en mayo, cuando se estableció, pero el SEPE se la negó. Recurrió, «aportando un montón de papeles y contratos que me pidieron; afortunadamente en 2019 toree más de 60 corridas y tenía papeles; el problema es que la mayoría de toreros no firman un año antes los contratos como los músicos, sino un mes antes de las ferias y muchos no pueden aportarlos».

La segunda respuesta del SEPE llegó en septiembre y fue de nuevo negativa. Fue entonces cuando el abogado Antonio José Martínez, de la Unión de Picadores y Banderilleros, se puso en contacto con él para presentar la demanda en los juzgados de Alicante, como han hecho cerca de un centenar de profesionales taurinos en toda España. «Hay muchas demandas, pero el mío ha sido el primer juicio que se ha celebrado».

Pascual Ruiz, que torea con las cuadrillas de Eugenio de Mora y Diego Carretero, entre otros, se mostró ayer «muy satisfecho» porque» sienta precedente para mis compañeros y va a servir para que se cumpla la ley», afirmó. «Si sale algo y no tengo derecho, pues que no me lo den, pero no puede ser que nos lo quiten».

El abogado Antonio José Martínez confiaba ayer en que esta sentencia sirva de jurisprudencia en la resolución de las otras demandas «que se van a dirimir en los próximos días contra las delegaciones provinciales del SEPE que siguieron las instrucciones de la ministra en nuestra contra».

El fallo del juzgado, no obstante, especifica que cabe aún recurso de suplicación en la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.