The Weeknd, el artista escogido para el show de medio tiempo de la Super Bowl de este año, que se celebrará en Tampa (Florida) el 7 de febrero, va a gastar 5,7 millones de euros (7 millones de dólares) de su bolsillo para que el espectáculo sea tal "como él lo imaginó", según su representante, Wassim 'Sal' Slaiby.

En una entrevista en la revista Billboard, el canadiense The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, Slaiby y otros dos miembros del equipo hablaron de la actuación en la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, en Estados Unidos. El listón está muy alto, pues es el año pasado dos latinas, Jennifer López y Shakira, encandilaron a los millones de personas que vieron el espectáculo transmitido desde el Hard Rock Stadium, en el condado floridano de Miami-Dade.

"Siempre tuvimos la Super Bowl en nuestra lista de deseos, y siempre establecemos plazos para todos los objetivos que tenemos. Esto llegó unos pocos antes de lo esperado", dijo Amir 'Cash' Esmailian, otro de los integrantes del cuarteto detrás de The Weeknd, del que también forma parte La Mar C. Taylor. Los cuatro son los fundadores de XO Records, el sello discográfico que ha estado detrás de The Weeknd desde sus comienzos en los primeros años de la pasada década.

La actuación del artista canadiense, de 30 años, durará menos de 15 minutos como es habitual en este evento que va más allá del deporte y que este año está marcado por la covid-19, por lo que el aforo del estadio Raymond James, con capacidad para 75.000 espectadores, estará limitado a unos 22.000.

Aunque los organizadores como es habitual van a cubrir los gastos de producción, The Weeknd pondrá siete millones de dólares de su bolsillo para que las personas que lo vean por televisión puedan tener una "experiencia cinemática", según las palabras de Slaiby, que no dio detalles sobre el espectáculo.

Esas experiencias son las que The Weeknd ha llevado a su público durante la pandemia mediante plataformas digitales. "Queremos hacer eso en la Super Bowl", dijo el propio artista, ganador de tres premios Grammys.

Cuando en noviembre pasado se anunció que era el elegido para actuar en la Super Bowl número 55, que disputarán los Buccaneers de Tampa y los Chiefs de Oklahoma, The Weeknd afirmó que creció viendo a los artistas más importantes actuando en ese "escenario icónico" y soñando con estar "en ese puesto". También se declaró "honrado y extasiado" de tener esa oportunidad.

En 2020 The Weeknd acusó a los premios Grammy de ser corruptos y de elegirse mediante un proceso que no es transparente, después de que no lograra ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos. "Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de Estados Unidos anunciara sus candidatos a la 63 edición de los galardones, que se entregarán el 31 de enero de 2021.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy -su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías- fue recibida por sorpresa entre la prensa musical internacional, pues su último disco 'After Hours', del que se desprenden sencillos como 'Blinding Lights', es considerado uno de los mejores trabajos del año.