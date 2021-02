Injurias a la Corona, a las Fuerzas de Seguridad del Estado y enaltecimiento del terrorismo, debido al contenido de sus letras y a algunos de sus pronunciamientos en redes sociales. Esas son las acusaciones que pesan sobre Pablo Hasél, que ya anunciado dos cosas: que no se presentará voluntariamente y que no cambiará su discurso.

No es la primera persona juzgada por el contenido de sus letras o afirmaciones en redes, pero sí la primera en Europa que irá a prisión. ¿Es una sentencia ejemplarizante?

Sí, totalmente. Es una sentencia para asustar al resto. Llevan muchos años acosándome y saben que no voy a claudicar por estar encarcelado. Me están utilizando de cabeza de turco para asustar al resto y tratar de impedir con el terror que la gente se pueda expresar libremente.

Este seguimiento se remonta a 2011, cuando le investigan por el tema Muerte a los Borbones, una canción que sigue en Youtube. ¿Cómo ha vivido estos años bajo la lupa?

En 2011 me imputaron por 20 canciones, esa era una. La represión va más allá de las condenas. Llevo mucho tiempo sin poder tener cuenta en el banco, ni puedo tener nada, porque estoy embargado desde hace muchos años. Tengo una dificultad añadida para encontrar trabajo, he sufrido numerosos registros en estaciones cuando me he desplazado para dar conciertos, me han hecho saber, desde el año 2011, que tengo el móvil pinchado, y han acosado a mi entorno más cercano.

No va a presentarse voluntariamente el día que tenga que entrar en prisión. ¿Un último acto de resistencia?

Sí, sería una humillación el hecho de que yo me presentara en prisión y llamara a la puerta para que me encarcelen.

Ha tenido críticas sobre sus declaraciones sobre ETA y los Grapo. ¿Se arrepiente?

No me arrepiento en absoluto. Nunca he apoyado ninguna acción contra inocentes. En el caso concreto de ETA, discrepo ideológicamente en muchas cosas, también en muchas formas de actuar, pero en otras lo he apoyado y no me arrepiento. ¿No es violencia que nos nieguen derechos fundamentales como un trabajo digno, como una vivienda en condiciones? Me parece muy hipócrita que haya gente que se escandalice por mis letras y no por toda esa violencia cotidiana.

¿Puede haber cierto efecto Streisand con sus letras?

Totalmente. Y así está siendo. Yo tomé la decisión de quedarme aquí y no exiliarme. Si ellos están ejerciendo toda esta represión para silenciar el mensaje, yo hago este análisis: ¿Cómo se va a difundir más el mensaje? Yo creo que encarcelándome, porque es algo más escandaloso, y que hasta nos da la razón. Si el que a mí me encarcelen va a generar más lucha que exiliarme, decido esto.

La libertad de expresión copa estos días el debate público, por su caso, pero también por la suspensión de la cuenta de Vox en Twitter por incitación al odio.

Yo no soy hipócrita. Porque alguien me lleve la contraria no quiero que lo encarcelen, pero yo no estoy a favor de que haya libertad para el fascismo. Creo que no se puede poner en el mismo plano luchar por los derechos de los inmigrantes, los homosexuales o las mujeres, con lo que hacen ellos. Sí que estoy a favor de que se persiga el fascismo. Y sí, muestro odio contra las injusticias.