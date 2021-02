Si a alguien le quedaban todavía dudas del poder de las plataformas de vídeo bajo demanda, la situación actual ha trasladado todos los estrenos a nuestros televisores y dispositivos. Esta semana, más que nunca, Netflix, Prime Video, Filmin y HBO son nuestra válvula de escape de la realidad apostando en algunos casos por películas sobre la pandemia.

¿Estás listo para despertar?

Prime Video apuesta fuerte por la ciencia ficción. Con un reparto encabezado por Salma Hayek y Owen Wilson, la plataforma de Amazon presenta Bliss. Esta historia arranca con Greg, un hombre al que, tras haberse divorciado recientemente, echan de su trabajo. Piensa que las cosas no pueden ir a peor cuando conoce a Isabel, una mujer que vive en la calle y le muestra que la realidad tal y como la conoce no es más que una simulación.

Mike Cahill firma y escribe esta película con su estilo propio tan característico para construir historias humanas dentro de premisas científicas atrevidas, como ya nos demostraba con sus anteriores películas Orígenes (2014) y Otra Tierra (2011). Bliss promete ser una historia trepidante, con ecos que recuerdan a Phillip K. Dick, y alumna de otras joyas del género como Matrix y la serie Black Mirror.

Amar es combatir

Netflix opta por una historia sobre el amor, que no una historia de amor. Malcolm & Marie no es solo el título, sino una declaración de intenciones. La película no tiene más que esos dos personajes. Sin embargo, con intérpretes de la talla de Zendaya (Euphoria) y John David Washington (Tenet), el espectador no echará de menos a nadie más. Esta historia intimista, rodada en un estilizado blanco y negro y con un aura teatral, nos sumerge en las turbulencias del amor y el desamor. Sam Levinson dirige esta película parcialmente autobiográfica. La trama transcurre en una sola noche y trata los problemas de pareja de un director de cine y su novia, que se sumergen en una feroz discusión al salir del estreno de su último trabajo. Un auténtico duelo interpretativo concebido y rodado durante el confinamiento.

Las joyas del corona

Y hablando de confinamiento, otra pareja decide aprovechar el encierro en Londres para dedicarse a otros fines más lucrativos, como el robo de una joya de 3 millones de libras.Es la premisa con la que aterriza Confinados, en HBO. La pareja en cuestión, Linda (Anne Hathaway) y Paxton (Chiwetel Ejiofor) tienen problemas que se agravan con la continuada convivencia. Sin embargo, deciden seguir juntos con un objetivo: aprovechar la pandemia mundial para un robo en los almacenes Harrods. Doug Linam dirige esta película con mucho humor y altas dosis de tensión. Si la policía los descubre, la pareja aprenderá el significado de «confinamiento».

La realidad supera la ficción

Desde Noruega aterriza el único estreno de la semana que llega simultáneamente a Filmin y a salas (aunque ninguna en nuestra provincia). La pintora y el ladrón es una cinta documental que se alzó con el Premio del Público en la última edición de Atlàntida Film Fest y galardonada en Sundance.

Sus protagonistas son la pintora checa Barbora Kysilkova y Karl Bertil-Nordland, el ladrón que robó dos de los cuadros más valiosos de una de sus exposiciones. Tras conocerse en los juzgados, ella insiste en pintar un retrato de Karl, y entre los dos nace una inesperada relación de confianza y enterrarán sus diferencias.

Homenaje a Wong Kar-Wai en los cines Aana

Las tres salas de los cines Aana en Alicante son de las pocas que nos quedan en la provincia para ver una película en gran pantalla esta semana.

Recordando la obra del hongkonés, aterrizan dos reestrenos para disfrutar de su estilo único y su visión audaz. 2046 es una cinta de culto de 2004 multipremiada en la que un escritor escribe sobre un misterioso tren con dirección al año 2046. Todos los pasajeros subían con el propósito de recobrar los recuerdos perdidos. Diez años antes, el director estrenó Chungking Express que también se podrá disfrutar en este cine y cuenta dos historias de amor: La primera es el fugaz encuentro entre un policía y una traficante de drogas; la segunda, entre otro policía y la joven camarera del bar donde suele comer.

EE UU, 2021. Dirección: Mike Cahill. Guion: Guion: Mike Cahill. Música: Will Bates. Fotografía: Markus Förderer. Intérpretes: Owen Wilson, Salma Hayek, Madeline Zima, Nesta Cooper, Joshua Leonard, Jorge Lendeborg Jr., Ronny Chieng, DeRon Horton, Steve Zissis, Mercy Malick, Katie McCabe, Debbie Fan, Erin Flannery. Duración: 104 minutos. Estreno en Amazon

Hong Kong, 2004. Dirección y guion: Wong Kar-Wai. Música: Peter Raben, Shigeru Umebayashi. Fotografía: Christopher Doyle, Lai Yiu-Fai, Kwan Pun-Leung. Intérpretes: Tony Leung Chiu-Wai, Zhang Ziyi, Faye Wong, Gong Li, Takuya Kimura, Chang Chen, Maggie Cheung, Siu Ping-Lam. Duración: 120 minutos. Solo en los cines Aana de Alicante

Estados Unidos, 2021. Dirección: Sam Levinson. Guion: Sam Levinson. Fotografía: Marcell Rév (B&W). Intérpretes: Zendaya y John David Washington. Duración: 106 minutos. Estreno en Netflix