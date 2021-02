El MACA ha crecido en el último año. Y lo ha hecho a través de tres depósitos que han sumado 67 piezas para incrementar los fondos del museo. A pesar de que en 2020 las puertas han estado cerradas al público varios meses, han seguido abiertas para que las nuevas obras hayan ocupado su sitio dentro del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

Son 60 piezas de la Colección Ars Citerior las que Javier Martín ha dejado en manos del MACA. Un importante fondo que incluye serigrafías firmadas por Abel Martín, compañero de Eusebio Sempere y uno de los grandes estampadores el pasado siglo, y algunas realizadas por él para otros artistas.

La figura de Elena Asins centra el depósito del coleccionista y comisario valenciano residente en Nueva York Joan Robledo-Palop. En total son 5 dibujos y una escultura de la artista. A esto se une una obra del griego Takis, que ha dejado en el centro alicantino Josep Pedros i Ginestar.

«Los depósitos vienen a completar las colecciones y, sobre todo, es muy positivo que la gente piense que en el MACA sus obras pueden estar perfectamente», apunta Rosa Catells, conservadora del museo. «Ya que no tenemos presupuesto para adquisiciones de arte, es una forma de que las colecciones crezcan y que se puedan organizar exposiciones que establezcan diálogos y visiones distintas».

Exposición de Abel Martín

«Lo mío es oficio y no arte», aseguraba Abel Martín, aunque muchos no estarían de acuerdo. Considerado el gran estampador del siglo XX, «se merece una exposición ya», asegura Castells. Y el momento ha llegado gracias al fondo depositado por su sobrino, Javier Martín, que ve una oportunidad para que se conozca su trabajo por partida doble: el suyo propio y el que realizó para los demás artistas. «Llegó a serigrafiar tanta obra de artistas que no sabemos el total; lo que sí sabemos es la gran calidad de su trabajo», dice la conservadora.

La exposición, que se inaugurará a finales de este mes en el MACA, sacará a la luz la producción que Abel Martín, unas 20 piezas que firmó entre 1968 y 1972, muchas en el Centro de Cálculo de Madrid, y también las serigrafías que realizó de obras de artistas como Soledad Sevilla, Chillida, Julio Le Parc o Yturralde.

A ello se sumará la carpeta Musical, de 1971, seis serigrafías acompañadas de otras tantas partituras contemporáneas de Ramón Barce, Claudio Prieto, Francisco Cano, Carlos Cruz de Castro, Agustín González Acilu y Francisco Estévez. Y también piezas geométricas de la Colección Arte Siglo XX para ponerlas en contexto.

«El MACA es un referente por la colección de Sempere y es el sitio idóneo para la colección», afirma Javier Martín, artífice de este depósito. «Él no hizo muchas obras, decía: ‘Me gusta más lo que hago de los demás que lo mío, así que no hago más’. Y así fue».

Elena Asins, con el Reina Sofía

Gran admirador de Elena Asins, el coleccionista, comisario y crítico de arte valenciano Joan Robledo-Palop, residente en Nueva York, ha depositado en el MACA cinco dibujos de la artista madrileña y una escultura. Del otro lado del charco llegaron estas piezas, aunque la escultura se encuentra en València.

El motivo: contribuir a la exposición que sobre Asins, uno de los referentes del arte conceptual, se va a realizar en el MACA este año junto al Reina Sofía, con producción del Consorcio de Museos. La muestra, que estaba previsto para este comienzo de año se ha retrasado por las circunstancias actuales, pero el museo madrileño mantiene el compromiso de que sus fondos de la artista -tiene la mayor parte de su creación- viajen a Alicante. Y se complementarán con los depositados por Robledo-Palop.

"Coleccionar no es acumular obras de arte, sino preservarlas, darles un contexto y facilitar el estudio y la investigación. Las obras de arte se activan cuando existe un espectador. Los coleccionistas solo somos un custodio temporal del objeto artístico", afirma el coleccionista. "Teniendo esto en cuenta, no tuve dudas de que el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante ofrece el mejor contexto para este grupo de obras de Elena Asins. Es un museo altamente especializado en el contexto de la artista, con una magnífica colección y un programa de exposiciones extraordinario. Cuando formalicé la decisión, algunas instituciones americanas lamentaron que las obras no se quedaran en Nueva York, ciudad en la que la artista vivió y trabajo durante parte de los años 80".

La selección depositada por la Colección Robledo-Palop "fue consensuada con Rosa Castells", asegura. "Estas obras pretenden presentar una visión mas amplia del trabajo de la artista con un conjunto de cuatro dibujos de 1978, un dibujo de la serie Canons de 1990 y una escultura de hierro de 2005 de la serie Scalae que representa el proyecto de una ciudad".

El artista Josep Pedrós i Ginestar trabajó con Takis en París y la pieza la depositó porque «casa muy bien con el espíritu de Sempere, al cien por cien», apunta el también coleccionista. Y «como recuerdo a la generosidad extraordinaria de Sempere». En su opinión, Alicante a nivel plástico «es terrible» y ha tenido «un retroceso total». El MACA, afirma, «es la única institución que ha crecido respecto a como estaba antes».

A estos tres últimos depósitos, se unen las 213 piezas de la Colección Fundación Mediterráneo, que acaba de renovar convenio para que permanezcan en el museo cuatro años más. Precisamente este mes se realizará el cambio de la exposición permanente de la segunda planta.

También suma la pieza de Soledad Sevilla, depositada por Manuel Sánchez Monlor, y un gouache de Eusebio Sempere, del mural de Famosa que dejó la familia de Arcadi Blasco, ya que el proyecto fue del artista de Onil y la materialización, del de Mutxamel.

Con los nuevos depósitos, el MACA tiene cerca de 1.200 obras: 600 del fondo municipal de Sempere, 177 de la Colección Arte Siglo XX, 134 de la artista Juana Francés y 213 de la Colección Fundación Mediterráneo (depositada en 2011).