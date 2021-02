La Super Bowl 2021 se celebrará este domingo 7 de febrero. The Weeknd actuará en el descanso del evento y, pese a los rumores de que cantaría junto a Rosalía, el artista ha confirmado que realizará su show en solitario.

El cantante concedió una entrevista a NFL Network y le preguntaron sobre la posibilidad de que hubiera invitados especiales. "He estado leyendo muchos rumores. No apostaría por eso. No había espacio para encajarlo en la actuación, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que así es, no hay invitados especiales", contestó.

La actuación de la Super Bowl 2021 llega en uno de los mejores momentos para The Weeknd, que se coronó como el quinto artista más escuchado de 2020 en Spotify. Además, 'Blinding Lights' fue el tema más escuchado a nivel global el año pasado en la plataforma.

Escrita por The Weeknd con Max Martin y Oscar Holter, la canción alcanzó los 1.500 millones de escuchas en Spotify en 2020 y se convirtió en el noveno tema más escuchado en toda la historia de la plataforma. El pasado mes de diciembre el canadiense celebró el primer aniversario del lanzamiento de 'Blinding Lights' publicando un remix junto a Rosalía.

Por su parte, la catalana está preparando un nuevo disco. El álbum, que los fans han bautizado como Rosalía 3, saldrá a la venta en el primer trimestre del 2021. Su disco más reciente, 'El Mal Querer', se publicó en 2019. Lo último que han escuchado los fans de la intérprete es 'Lo Vas a Olvidar', colaboración con Billie Eilish que ha sonado en el segundo episodio especial de 'Euphoria'.