A la destilería Andalusí, con sede en El Viso del Alcor (Sevilla), le sorprendió el inicio de la pandemia cuando se disponía a lanzar sus nuevas ginebras Obsession. Pese a todo, parece satisfecha por el éxito obtenido en 2020, cuando tuvo que doblar la plantilla dedicada a la elaboración de sus distintos productos. Sin desmerecer la Classic y la Red, que coinciden en la intensidad frutal y floral de toda la gama, Andalusí se muestra particularmente orgullosa de su Obsession Purple Gin, donde predominan las notas asociadas a la tonalidad que le da nombre -la mora, la violeta- junto con las cítricas y las de jengibre o de flor de sauco. En el catálogo de esta empresa andaluza destacan también los vodkas Beremot o los licores Andalusí, además del anís Los Hermanos, elaborado en otra pequeña destilería artesanal, en Carmona.

Ponche Caballero afrontó el contratiempo sanitario con una propuesta de consumo desenfadado, vinculada a una colección de seis latas que completan el packaging de su botella con otros tantos diseños del ilustrador jerezano Daniel Diosdado. Cada una de esas latas propone tomar el casi bicentenario licor de una manera acorde con pautas renovadas, mezclándolo con refrescos -naranja, limón, cola- o en otras versiones long drink que incluyen combinaciones cocteleras o tropicales. Las latas que ilustran esas recetas, con una imagen colorida y llamativa, llevan dentro la icónica botella plateada de ponche Caballero, clave de su éxito desde 1969. La idea de la empresa gaditana apunta a futuras ediciones limitadas de envases singulares que se les encomendarán a distintos diseñadores para que interpreten la marca según su propio estilo.

San Valentín y el Nuevo Año Chino

De cara al Día de San Valentín, Henessy apela a un glamour que no se corresponde exactamente con el previsible en un conspicuo coñac, servido con todos los honores en una copa de balón tibia, y propone distintos cócteles de color rojo pasión. Llevan frambuesas, moras o frutos rojos y otros ingredientes, además del coñac más emblemático de la maison perteneciente al grupo Louis Vuiton Moët Henessy: el Very Special. Por ejemplo, un Bramble Henny se prepara mezclando 5 cl de Henessy VS, 2 cl de licor de mora y 2 cl de zumo de lima, en un vaso al que se le añade hielo picado y soda de frutos rojos. Además, Henessy le ha dado la bienvenida al Nuevo Año Chino con un cuadro titulado Spring y pintado expresamente por el artista Liu Wei, al que le han encargado también diseños especiales para distintas botellas de la marca.

Fundador Triple Madera ha decidido poner en valor su carácter premium y su abolengo con una renovada imagen que afecta a la etiqueta, a la botella y al nuevo estuche que la acoge. Repleta de connotaciones de nobleza y calidad, que incluyen recursos heráldicos y tipográficos en consonancia, la limpieza de un estilo más moderno no excluye la hidalguía de un producto que se siente orgulloso de ser quien es. Se trata de un brandy solera gran reserva envejecido en botas que previamente han contenido fino, oloroso o pedro ximénez de Jerez, para aportar matices vinosos y de madera que resultan suaves e intensos, elegantes y aterciopelados. Con el Fundador Triple Madera, Pedro Domecq reivindica un legado centenario que sigue vivo en las antiguas botas de su bodega en Jerez y evoca los orígenes del primer brandy español.

En tiempos y para muchos, el apellido Torres -identificado hoy con una compañía vitivinícola implantada en Chile, California y numerosas DDOO de España- fue más bien sinónimo de brandy y algo de eso le queda. El Torres 15 encabeza por segundo año consecutivo la lista de los más vendidos y la de los que son tendencia, elaboradas por la revista británica Drinks International a partir de una encuesta entre un centenar de los mejores bares del mundo en 33 países. Elaborado a partir de vinos procedentes de las variedades más arraigadas en el Penedès -macabeo, parellada, xarel·lo- y criado en barricas de roble americano nuevo, el brandy Torres de última generación es suave y aromático, con una versatilidad que apunta decididamente a la coctelería como objetivo de un producto cuyas pautas de consumo han cambiado radicalmente.

Una larga trayectoria

La familia Torres, con un hondo arraigo en la viticultura del Penedès, inició su relación con el brandy en 1928, cuando Juan Torres Casals comenzó a destilar vinos blancos de la comarca. Actualmente, la compañía cuenta con una división consagrada a los destilados que lleva el nombre de aquel pionero. Juan Torres Master Distillers rubrica diez referencias de brandy, licor de naranja y pisco. Desde el Valle de Limarí, en el norte de Chile, la familia Torres incorporó a su repertorio esta última especialidad en 2012 bajo la marca El Gobernador. Con toda la exuberancia floral y frutal de la moscatel rosada y la moscatel de Alejandría cultivadas en la región, el pisco de Torres es el mejor posicionado de los chilenos en los rankings de Drinks International, en los que ocupa el segundo puesto tanto en ventas como en tendencias.

Johnnie Walker ha celebrado su segundo centenario con dos ediciones especiales: el Celebratory Blend y el Blue Label 200th Aniversary. El primero se presenta como un whisky de coleccionista, a unos 60 euros la botella, y es un blend con un sugerente balance de frutos secos y especias. Está elaborado con whiskies procedentes de destilerías que se remontan, como mínimo, a 1860, que es el año en que John Walker & Sons lanzó su primera marca comercial: Old Highland Whisky. El Blue Label 200th Aniversary, por su parte, condensa en el diseño de la botella y del estuche los dos siglos de la historia del mundo de los que la empresa ha sido testigo. Lo de dentro es un whisky bañado en alusiones a los mejores master blenders y a las mejores maltas escocesas que sólo está disponible en la tienda Flagship de Johnnie Walker en Madrid.