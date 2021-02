El director de cine Xavi Sala (Alicante, 1971) estrena este viernes en las salas españolas su ópera prima, la producción mexicana El ombligo de Guie’dani, un drama social rebelde, árido y concienzudo, que ha sido calificado como la antítesis de Roma, de Alfonso Cuarón. «Pero yo nunca entendí la comparación», confiesa el realizador en una entrevista telefónica desde México, donde Salas, nacionalizado mexicano, vive desde hace años. «Intenté que no la vincularan a Roma o a La camarista, porque son intenciones bien diferentes», asegura, y acepta que se pueda relacionar más con Nuevo orden, de Michel Franco.

El ombligo de Guie’dani es el retrato íntimo de una niña y su madre, indígenas zapotecas y trabajadoras domésticas en Ciudad de México; ellas llegan de un pequeño poblado del estado de Oaxaca a trabajar para una familia acomodada, pero la niña, con sus 12 años cumplidos, no se adapta a esa vida. Y se rebela.

«México tiene una culpa muy grande y mucha gente se sigue aprovechando de las empleadas domésticas. Roma ayudó a que aliviaran esa culpa, y como la película vendía esa imagen sumisa y esa falsa familia -edulcorado todo-, hubo mucha gente que se pensó: pues no está tan mal lo que le hacemos», dispara el director.

Casualidad fue que, aunque llega al público con tanto tiempo de diferencia, Roma y El ombligo de Guie’dani se rodaron por las mismas fechas, si bien Salas comenzó la redacción del guion en 2013. «Y antes», apunta este prestigioso cortometrajista, nominado al mejor corto de ficción en los premios Goya de 2006 por Hiyab.

«Yo todavía no era mexicano y me asombró la identificación con mi vida en mi pueblo, la discriminación en mi escuela, de mis maestros por la lengua que yo hablaba. No podía entender que hubiera una comunidad en México tan cercana a lo que yo sentía».

«Mis maestros me decían que yo hablaba dialecto, igual que les pasa a los zapotecos. Y a eso se unió el racismo y el clasismo que vivo cada día en la Ciudad de México. Todo unido es la génesis de El ombligo de Guie’dani», afirma.

Salas insiste en que él no hace películas de «denuncia», sino que «inspiran la reflexión de asuntos que yo me cuestiono, pero la respuesta la tiene cada uno, no yo. No hago panfletos, no me interesa ese tipo de cine. La película va más allá de la empleada doméstica, tiene que ver con mi origen y va más allá también de la comunidad zapoteca».

«Lo que si tiene es un punto de vista crítico porque lo vemos con los ojos de Guie’dani y lo oímos en la lengua zapoteca, eso nunca había pasado en una película mexicana», señala orgulloso.

Sala, que es guionista, director y productor de su película, sabe que es un riesgo estrenar en sala, pero su opinión es firme al respecto: «Es necesario que la gente sepa que la plataforma no es la solución, que para nuestro cine es un cajón de sastre».