Jesús M. Chamizo (Madrid, 1961) es el único fotógrafo español finalista en el premio International Photography Awards (IPA), que se falla hoy en Los Ángeles, con la serie From the Stage (Desde el escenario), cuatro imágenes del interior de teatros españoles, uno de ellos el Chapí de Villena. Una serie por la que la que la organización ya le ha otorgado el premio a Mejor Fotógrafo de Arquitectura Interior. Chamizo opta al galardón de Architecture Photographer of the Year, al que se han presentado 13.000 imágenes de fotógrafos de 120 países.

El fotógrafo se puso en contacto en el Chapí de Villena en octubre de 2019, buscando «teatros con personalidad y entidad propia», según aseguró al director del coliseo, Paco Flor, y realizó las fotos en noviembre de ese año.

La serie, también medalla de plata del Premio Internacional de Fotografía de Tokio 2021, se completa con el Coliseo Carlos III del Escorial, El Teatro Cervantes de Béjar y el Teatro La Massa Vilassar de Dalt en Barcelona.