Informes modélicos

Menudo vuelco dio Informe semanal cuando tomó sus riendas Óscar González. Nunca le estaremos suficientemente agradecidos. No hay programa banal ni reportaje gratuito. Lo único que le pedimos desde el primer día que tomó posesión es que del mismo modo que recuperó la sintonía original de Beltrán Moner por qué no hizo lo propio con la duración del programa: 30 minutos no saben a nada, 2 reportajes son insuficientes; habría que regresar a los cuatro iniciales y la hora de televisión, máxime teniendo en cuenta que después de este programa La 1 no tiene nada que ofrecer a sus resignados espectadores.

Óscar González puso al frente del Informe nada menos que a Rosa Molló. Aquellas entradillas supieron a gloria. Pero es que a esta la ha sucedido nada menos que Marisa Rodríguez Palop, garantía permanente de calidad. En su última entrega de excelencia, Informe semanal presentó una pieza de alto calado internacional, referida a Libia, y otra de periodismo de denuncia social, tan necesario, dedicada al desmantelamiento de las redes ferroviarias en las zonas rurales. El itinerario nos llevó desde Bobadilla, en Andalucía, hasta Puebla de Sanabria, en Zamora, pasando por Extremadura. En sus escasos quince minutos vimos a habitantes de la España vaciada diciendo verdades como puños, a ferroviarios hijos de ferroviarios contándonos que donde antes trabajaban veinte ahora queda uno. Fue muy emocionante. Como muy bien dijo Rodríguez Palop en su presentación, de lo que se trataba era de saber si no había trenes porque no había gente, o no había gente porque ya habían dejado de pasar y de parar los trenes. En el reportaje salieron dos señores con corbata. Altos cargos. Es obligación del periodista darles voz y contrastar las fuentes. Fue lo único impostado de todo el trabajo.