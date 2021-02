Un repaso al cine «low cost»

Puede que no hayan tenido grandes presupuestos o importantes distribuidoras detrás; muchas no han pasado de su exhibición en festivales y sin embargo han logrado premios en Cannes. Pero son películas del cine español de la última década, o de un determinado tipo de cine -llámese independiente, en los márgenes o de bajo presupuesto- que el periodista alicantino Raúl Cornejo ha querido recuperar en un libro para acercarlas al público general, ese que aún no lo conoce. Setenta títulos hay en Las cortinas son invencibles. Cine español desde las trincheras (2010-2020), un volumen de 749 páginas que abarca una crisis económica y el comienzo de una crisis sanitaria y que acaba de publicar con la editorial alicantina Dilatando Mentes.