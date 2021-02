Demasiadas pérdidas

Se nos están yendo demasiados, y demasiado rápido. Chick Corea, Christopher Plummer, Jean Claude Carrière, Larry Clark, nuestro Antonio Giménez-Rico, el fundador de El Paso Luis Feito, Hal Holbroock, Alberto Oliart, Jean-Pierre Bacri o Gerardo Malla.

La televisión, como medio mayoritario de comunicación, no les está prestando la atención que merecen. En los informativos, un óbito dura menos que la información de un partido de fútbol de un equipo de primera. Con mencionar al finado y tener unas palabras de recuerdo hacia él parece que han cumplido. Pero esos segundos no bastan.

No se me olvida el día que nos dejó Armando Manzanero. Se me quedó clavado que los de La Sexta no lo llevasen a la portada. Hirieron mi sensibilidad. Cuando vi que en el Telediario abrieron con su pérdida, y lo pusieron en el puesto merecido, sentí alivio. El que provoca el buen criterio.

Aunque a todas luces insuficiente. Porque cuando perdemos a personajes tan importantes del mundo de la cultura, siquiera la televisión pública, que es la única que se lo puede permitir, debería estar al quite y sacar de sus archivos materiales para el homenaje. Si por desgracia no tiene documentales ad hoc, que normalmente no los tiene, que al menos recupere obras del desaparecido, sus películas, su música, su teatro. La semana que fallecieron, en muy pocas horas, tres barceloneses tan queridos como Rosa María Sardá, Carlos Ruiz Zafón y Pau Donés, tampoco la pública estuvo a la altura. Todavía estoy esperando un especial a mi querida Sardá por encima de la pieza de urgencia del correspondiente informativo.

Ay, qué tiempos aquellos en los que, tras fallecer Pilar Miró, la emisión íntegra de La 1 se sustituyó por un coloquio en directo titulado Pilar, que estas en los cielos.