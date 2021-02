Los antropólogos afirman que el origen de los besos se remonta a la era de Cromañón. Fueron estos los primeros que, al dar de comer a sus hijos, experimentaron el placer de besarlos. Otros, por el contrario, afirman que, en realidad, ese gesto era una forma de desparasitarlos y protegerlos ante las enfermedades.

El caso es que, de una forma u otra, a partir de ese momento nacieron los besos de cortesía, amistad, amor y hasta de película. De hecho, los eruditos siempre dicen que el film Casablanca marcó un antes y un después en cuanto a besarse. Sin embargo, el coronavirus lo ha cambiado todo. Muchas personas hace meses que no besan a nadie y sin besos no se vive, se malvive.

La noche está oscura. La luna se esconde entre las nubes y sólo los faros del coche que conduzco iluminan mi camino. Voy despacio, pegado al arcén, buscando un perro. Alguien me ha llamado. Cree haberlo visto recostado sobre el quitamiedos de la carretera. Seguramente, estará atropellado.

De pronto, las luces de mi coche iluminan una silueta. Ahí está. Es el perro de la llamada.

Me bajo del coche deprisa. Entonces, me doy cuenta de que, a su lado, hay otro más pequeño que no se mueve. El primero, una y otra vez, lame con todas sus fuerzas al segundo. Parece querer reanimarle. Me acerco y compruebo que, desgraciadamente, no respira. Seguramente, alguien debió atropellarlo.

Acaricio al más grande. Me mueve el rabo. Le digo: -¿Te vienes conmigo? Él, sin saber nada, me huele, se acurruca confiado en mis brazos y, poniendo en práctica la forma en la que los perros besan, comienza a lamerme.

Me siento afortunado por recibir su aprecio y entonces pienso que, al menos, mientras continúe la pandemia, siempre habrá un perro en algún lugar del mundo dispuesto a recordarnos lo bien que sienta recibir un beso.