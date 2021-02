Me van a regalar un pequeño gatito y, aunque estoy muy ilusionada, me da miedo con la crisis que tenemos encima no poder hacer frente a los gastos que ello conlleva. ¿Cuánto podría ser el coste total de tener un gato?

Tener un animal de compañía no es gratis e implica hacer frente a una serie de gastos que, aunque suelen ser asumibles, evidentemente, suponen un coste. Dejando a un lado posibles accidentes o enfermedades que pueda padecer un animal pero que no podemos prever, vamos a hacer una relación de los principales gastos. Por un lado, estaría la alimentación. Ésta siempre debe ser adecuada y específica. Por otro, su salud. Hay que establecer un programa sanitario para el mismo en el que, por supuesto, no falten desparasitaciones ni vacunaciones. La esterilización tampoco vamos a incluirla porque es algo que se realiza sólo una vez en la vida. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el coste total puede estar entre 200 y 300 euros al año.