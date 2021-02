Aerosmith ha pospuesto el concierto multitudinario que tenía previsto celebrar en el Wanda Metropolitano de Madrid el próximo 4 de junio al 5 de junio de 2022, según consta en su web y en la página de venta de entradas de su promotora.

Sin ningún comunicado mediante en sus redes, la mítica banda estadounidense ha retrasado así por segunda vez el evento que tenía previsto haber organizado inicialmente en el verano de 2020 y que hubo de aplazar por las restricciones sanitarias y la situación derivada de la pandemia por covid-19.

Tras los cambios, en su web oficial figura como concierto inicial de su gira europea el Altice Arena de Lisboa el 1 de junio de 2022. Después llegarán a Madrid, desde donde viajarán al Hallenstadion de Zúrich el día 7 de ese mes, Milán (día 10), París (13) o el festival danés Rock Under The Bridge (16), entre otros puntos.

Formada por Steven Tyler (voces), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería), a Aeromisth se le estiman unas ventas superiores a los 150 millones de discos en todo el mundo, lo que los convierte en una de las bandas de rock más populares de la historia.

Miembros de la Sala de la Fama del Rock And Roll, el grupo ha sido además distinguido con cuatro premios GRAMMY, ocho American Music Awards, seis premios Billboard y 12 MTV Video Music Awards, entre otras distinciones, gracias a éxitos como "Livin' On The Edge", "Crazy" o "I Don't Want To Miss A Thing".

El grupo, que celebra en la actualidad 50 años de existencia, anunció, sin embargo, en 2017, su despedida de los escenarios, motivo que lo trajo por última vez a Madrid, concretamente a la localidad de Rivas Vaciamadrid, para actuar ante unas 31.000 personas.