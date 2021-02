No es un encuentro de aficionados, que también. Ni una feria donde comprar y llevarte la firma de tus autores favoritos, aunque se puede conseguir. Se trata de una cita con el cómic, pero desde el ámbito académico. Investigación, reflexión y análisis confluyen en torno al mundo de las viñetas en Unicómic, jornadas que surgieron hace ya 23 años y que vuelven el próximo mes de marzo con el II Congreso Internacional de Estudios Universitarios sobre el Cómic.

Cerca de un centenar de ponentes, procedentes de diferentes países como Italia, Polonia, Francia, Reino Unido o del otro lado del charco; seminarios con destacados investigadores y dibujantes, como Sergio Aragonés (Mad y Groo the Wanderer), Emil Ferris (Lo me más me gusta son los monstruos) o Jul Maroh (Le bleu est une couleur chaude), además de mesas redondas y presentación de diferentes proyectos dan categoría a este congreso que supone «la consolidación académica del cómic», tal como apunta José Rovira, uno de los organizadores.

Será del 11 al 13 de marzo próximos cuando se desarrolle este encuentro, cuya primera edición se celebró en 2018. Debía ser el pasado año cuando sumase otra más, pero las circunstancias lo impidieron y ahora se ha retomado, aunque en formato online, con el respaldo de las universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche y València, además de la Université Clermont Auvergne.

«Unicómic no es un salón del cómic, no somos un encuentro de aficionados, tenemos un comité científico internacional con catedráticos y profesores de todo el mundo, y los organizadores somos profesores universitarios», destaca Rovira. «Pero también contamos con esa parte de que el público venga a ver a sus autores y eso lo queremos recuperar en las próximas jornadas».

El programa tendrá una avanzadilla el miércoles 10 de marzo, con la intervención de la autora norteamericana de origen español Emil Ferris, que hablará de Lo que más me gusta son los monstruos, considerada en 2018 como una de las mejores novelas gráficas de la última década y premiada con diferentes galardones.

Al día siguiente, la conferencia inaugural correrá a cargo de Ana Merino, escritora, Premio Nadal 2020, poeta y gran investigadora del mundo del cómic. La profesora de la Universidad de Iowa hablará del cómic como instrumento pedagógico.

A lo largo del congreso se realizarán diversos seminarios impartidos por los profesores Emili Samper, David Fernández Arriba y Jordi Giner Monfort, que hablará sobre los precedentes de la historieta en la escuela valenciana, entre otros. Ofrecerán conferencias dibujantes como Marika Vila, creadora del cartel del congreso; Julia Maroh, autora de Le bleu est une coler chaude; Sara Soler, dibujante y autora de la adaptación al cómic de En la oscuridad, libro de Antonio Pampliega; David Sánchez, creador de En otro lugar, un poco más tarde; y Sergio Aragonés, que cerrará el congreso con una ponencia sobre su saga Groo the Wanderer. También se ha organizado una mesa redonda sobre autoras de España e Hispanoamérica, con Carla Berrocal, Mariela Acevedo, Paloma Domínguez, Isabel Molina e Iris Lam.

Álvaro Pons, director de la Cátedra de Estudios del Cómic de la Universidad de València, presentará el recién creado Centro Valenciano de Estudios y Conservación del Patrimonio del Cómic y también el Máster Propio en Cómic y Educación del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UV.

Además Hugo Hinojosa, creador de la revista Dibujos que Hablan, presentará la Red de Investigadoras e Investigadores de Narrativa Gráfica.

También ocuparán su espacio diferentes acciones en torno al proyecto ICOn-MICS Action-Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Area, iniciativa que reúne a más de una docena de países europeos para fomentar la investigación del cómic y la novela gráfica en España y Portugal. Viviane Alary es la responsable de esta propuesta creada hace un año y respaldada por la Plataforma Académica del Cómic en Español.

«Estamos muy contentos con el programa académico que hemos conseguido», afirma Rovira, que destaca que al implementarse el formato online para todo el congreso, se hará en abierto, sin necesidad de inscripción, a través de los canales de la universidades de Alicante y de la UMH.

Al final, en este curso habrá dos Unicómic, «las jornadas que celebramos en septiembre de 2020 porque no queríamos dejar pasar el año sin hacer nada y el congreso internacional de marzo». Para el próximo congreso se ha puesto ya la vista en 2024, pero el próximo año volverán las jornadas Unicómic, «esperamos que ya sea con normalidad».