Miquel Peidro (Alcoy, 1965) ha estado detrás de dos de los grandes seriales diarios televisivos como coordinador de guion de El secreto de Puente Viejo -que, tras doce temporadas, finalizó en mayo de 2020 con cerca de 2.500 capítulos- y de los 1.483 episodios de Acacias 38, la serie de TVE que en marzo culminará las grabaciones para concluir su emisión en verano.

Después de trabajar durante una década en proyectos ambientados en la España de la primera mitad del siglo XX, el guionista alcoyano retrocede ahora unos siglos para sumergirse en la vida del noble y jesuita valenciano Francisco de Borja con motivo del 450 aniversario de su fallecimiento.

Boomerang TV y la productora valenciana EOC preparan un biopic seriado sobre la figura de este miembro de los Borja para su emisión en 2022, cuando se cumplen cuatro siglos y medio de su muerte. Miquel Peidro, que coordinará el equipo de guionistas, califica el nuevo proyecto de «apasionante» ya que la biografía de Francisco de Borja (Gandía, 1510 - Roma,1572), que fue tercer general de la Compañía de Jesús, Virrey de Cataluña y Duque de Gandía, «está llena de ramificaciones y de contradicciones, con dos partes, la civil y la jesuita, muy diferenciadas que se complementan entre sí», indica.

«Estamos desarrollando el proyecto ahora. Hemos acabado la fase de documentación y estamos centrados en las localizaciones, ya que Borja tuvo mucho arraigo en la Comunidad Valenciana pero también en otros lugares. En principio me haré cargo de la coordinación de guion y la idea es que esté todo escrito -inicialmente son seis episodios, pero eso puede variar- antes de rodar la serie este año para emitirla en 2022. Aunque aún pueden pasar muchas cosas hasta entonces», bromea el alcoyano tras haber sufrido los parones de series durante la pandemia.

Miquel Peidro asegura que Borja, que fue canonizado un siglo después por el papa Clemente X, «es todo un personaje, de aburrido no tiene nada, ni su parte religiosa. Además, el mundo que le rodea en esos siglos es un mundo de intrigas continuas, luchas de poder, con presencia de la Inquisición y de muchos intereses que afectaban al Estado».

Al mismo tiempo, el profesional alcoyano se encuentra en estos momentos acabando el rodaje de Acacias 38, una de las series que hay que armar a diario y que reivindica porque «son producciones que dan trabajo a mucha gente, con equipos de más de cien personas y es un trabajazo».

Peidro ha aprendido que cualquier rodaje es mucho más complicado en estos tiempos de pandemia: «Todas las semanas hay algún susto con algún positivo y el rodaje no se puede parar, así que hay que cambiar la marcha. También se trabaja mucho desde casa para las reuniones. Las medidas sanitarias son muy estrictas y solo con que alguien tenga un síntoma se hace la cuarentena», explica, aunque reconoce que fue peor con El secreto de Puente Viejo, cuyo final llegó en pleno confinamiento.

Acabar las historias

El guionista alcoyano tiene un «doble sentimiento» cuando finaliza series tan largas, ya que «te da pena terminarlas por el tiempo que llevas y los amigos que haces, pero sabes que en algún momento las historias tienen que acabar. Yo estoy contento de haber hecho este viaje».

Por si fuera poco, Peidro espera este año editar su primera novela, Corazonada, una comedia ambientada en el mundo de los realities televisivos, «que aún no he podido terminar porque hay una parte localizada entre Alicante y Murcia que debo visitar y no he podido por las restricciones». También está pendiente de estrenar una obra con la compañía alcoyana La Dependent.