La asociación juvenil Música Zero vuelve a partir de mañana a la Universidad de Alicante para emitir, tras una pausa de casi un año, en la decimosegunda temporada de la radio del campus. La programación de esta emisora contará de nuevo con un espacio dedicado a la música emergente, en el que participarán varios miembros de la asociación junto a artistas y bandas de la provincia y alrededores.

El primero de estos nuevos programas, que se emitirá mañana a las 12 horas, acercará al campus universitario a la banda de rock alternativo Panik Crew, compuesta por varios integrantes del ya extinto grupo Konsumo Respeto, para presentar su primer álbum homónimo, con sonidos electrónicos que recuerdan a los hits y efectos de sintetizados propios de la década de los 80, en el que se encuentran dos de sus temas presentados ‘Entropía’ y ‘Bailando en las calles’ además de un próximo lanzamiento que desvelarán y sobre el que charlarán en Radio UA.

La vuelta a este espacio supone “un aliciente, además de un valor añadido, para nuestro objetivo prioritario de dar a conocer y promover la música emergente y los artistas y bandas noveles de Alicante”, han apuntado desde Música Zero. “Estamos en un momento complicado por la situación provocada por la covid-19, en el que la incertidumbre planea sobre la celebración de actividades presenciales, por lo que retomar este proyecto, que por el momento se está llevando a cabo de manera telemática, nos permite seguir contando con artistas que puedan mostrar su talento, así como crear un espacio de participación y entretenimiento para la comunidad universitaria y la sociedad alicantina”, han explicado.

Por su parte, desde Radio UA han comentado que “debido a la situación de pandemia muchos de nuestros programas habituales no han podido continuar con la regularidad a la que venían acostumbrados, coincidiendo con el cierre del estudio y otros frentes que han tenido que abordar. Es el caso de Música Zero, uno de nuestros programas esenciales ya que conectan con la música local y con la cultura como pocos y estamos muy contentos de que vuelvan a retomar su actividad de programas de radio. Durante este tiempo, no han parado incluso han crecido exponencialmente con una actividad adaptada a la situación y es un orgullo volver a trabajar juntos. Aunque seguimos deseando volver a vernos en nuestro estudio de radio una vez volvamos a la normalidad y superemos esta pandemia”.

Un impulso a los artistas de la comunidad universitaria y la provincia

“La radio de la Universidad de Alicante es un espacio idóneo para desarrollar este programa cultural y, además, cuenta con una amplia diversidad de público, conformado principalmente por el estudiantado, el PAS y el PDI. Tampoco obviamos que en la UA existen bandas formadas por estudiantes y profesores, a las que animamos nos conozcan y se unan a nuestro proyecto musical para potenciar y mostrar a toda la provincia el talento que se gesta en el campus”, han incidido desde Música Zero.

Música Zero aprovechará para impulsar su proyecto #ArtistasALC, que desde principios de 2020 cuenta con una treintena de grupos y cantautores inscritos, a través de este medio en el que “daremos voz a las bandas y artistas de nuestro catálogo a través de jornadas y encuentros de acercamiento con debates entre autores, cantantes, compositores y productores en los que conocer sus impresiones y reflexiones sobre la actualidad musical, además de intentar promover sinergias y colaboraciones para potenciar la marca cultural y musical Alicante”, han manifestado desde la asociación.

El programa Música Zero en Radio UA contará con Mario S. Molina, María García y Adrián Mazón, miembros de la plataforma musical y estudiantes y egresados de la Universidad de Alicante, como colaboradores habituales y se emitirá un nuevo episodio cada 15 días desde el canal de YouTube y las redes sociales de la radio universitaria.