Toni Acosta: «Lo más extraño ahora es no oír las risas del público»

Pepón Nieto, Fele Martínez, Paco Tous, Dani Muriel y María Ordóñez. Son un reparto interesante en Anfitrión...

Sí, somos muy felices currando juntos. Yo creo que parte del atractivo cuando te comprometes a hacer una función del teatro es el reparto, os compañeros y este es un reparto soñado. Y creo que eso el público lo nota.

Esta obra es humor, ironía... ¿Hay necesidad?

Ya lo creo. A día de hoy estamos todos ávidos de reírnos, necesitados de pasar un rato y quizá recordar cuando hace un año todo era más fácil. Creo que se nos ha ido complicando todo un poquito y poder ir al teatro, disfrutar de una función que ya en la puesta en escena da un buen rollo, es una suerte. A día de hoy lo celebra más el público que los actores. Subirte al escenario es un privilegio y verlo también. Es verdad que aún hay un poco de miedo, pero yo defiendo que la cultura es segura. Animo mucho a que hagamos los planes que son seguros para que la economía se active. Todo se ha hecho muy pequeño, socializamos poco y las oportunidades que son seguras y legales hay que aprovecharlas para activar nuestra vida emocional.

No será fácil enfrentarse a un teatro con la mitad de las butacas vacías y con las caras cubiertas por mascarillas. ¿Se pierde ese contacto sensorial con el público?

Lo más duro es la mascarilla. El aforo, bueno, además nosotros llenamos lo permitido. Lo que sí es extrañísimo es que no oyes las risas del público. La mascarilla amortigua la risa y las reacciones de la gente. Antes tenías un feedback, pero el aplauso final a día de hoy lo dice todo. Esta función nació postpandemia y nunca hemos actuado con la gente sin mascarilla. Te acostumbras, que es lo malo, pero creo que es una fase y lo importante es que podamos seguir trabajando.

¿Hemos aprendido a reírnos con los ojos?

Sí, estoy convencida de que hay una nueva manera de expresarse, con los ojos, con las manos. Sobre todo lo pienso con los niños pequeños que nacieron en la era covid y ahora tienen un año y solo han visto la cara a sus padres y familiares allegados. Esos niños han aprendido muy bien a leer las miradas. De momento no nos queda otra que mirar la sonrisa en los ojos.

Anfitrión tiene gira y tira para adelante, pero ¿cuánta gente de cine y teatro se está quedando por el camino?

Esto es como una cuerda floja. Nosotros, como todos, estamos en un momento de adaptarse. La hostelería lo está pasando fatal, el turismo... Todos a una nos iría mejor. Pero es verdad que mucha gente de cine y teatro se va a quedar por el camino. Hay un espejismo con esto de las plataformas y la gente cree que tenemos mucho trabajo. El protocolo covid que se exige para rodar una serie es tremendo y encarece muchísimo las producciones. Pero el teatro nunca muere, estoy convencida, pero hay que decir que son malos tiempos.

Su programa de radio improvisado, El grupo, que hace en la Ser con Silvia Abril, debe ser un desahogo.

Soy muy afortunada porque en un momento determinado me lancé a hacer radio. Y ese espacio pequeñito que nos concede la Ser, es un desahogo, no ya para nosotras, también para la gente que encuentra a dos tías que hablan de sus cosas sin mucha floritura, sin adorno. Es un espacio de libertad, para nosotras también. Ha sido una de las buenísimas decisiones de mi vida.

Puso humor al confinamiento a través de vídeos que tuvieron más seguimiento del que esperaba...

Eso sí que no me lo esperaba. Fue todo una serie de casualidades. En realidad surgió por la tristeza, No nos salía el programa, cada una estaba en su casa y no teníamos esa complicidad. En un acto de desesperación nos propusieron grabar unos vídeos y hacer unas promo. Hice ese vídeo de los expedientes reguladores de los cumpleaños confinados y se disparó. No daba crédito. Me di cuenta de cuánto necesitaba reírse la gente. Pero con mucho respeto, porque soy consciente de la seriedad del tema, de la que gente que se ha quedado en el camino.

¿Dónde está el limite del humor?

Ese es un gran debate. Muchos dicen que no hay límite. Probablemente tengan razón, pero yo sí tengo límites. A la hora de hacer humor me los pongo, me gusta hacer un humor crítico, desde la inocencia pero con reflexión, aunque el límite lo pone el espectador al decidir si lo consume o no. Entiendo al que pide libertad, pero yo también tengo libertad de no consumirlo.

¿Hay paridad de humoristas en nuestro país?

Ha llegado un momento en el que, de verdad, quiero pensar que estamos y como estamos pues se cuenta con nosotras. No es que tú tengas que estar por una cuota sino porque gusta tu humor y cuentan contigo. Quiero pensar que sí. Hay muchas series protagonizadas por mujeres, cada vez se nos ve más. Nos falta un poquito dar un pasito a los late-night. Hay algo de inercia, pero no creo que tarde.

Parece que Mediaset no producirá la temporada 3 de Señoras del (H)AMPA. ¿No es una tortura esto de las audiencias?

Qué te voy a contar. Para mí es una serie muy importante y emocionalmente es casi como sufrir una ruptura. Pero no nos podemos olvidar de que la parte creativa al final son números. Soy tan positiva que pienso en que La casa de papel se hundió en la segunda temporada y ahora es la más seguida mundialmente. Quedan seis capítulos que son maravillosos y quizá después, pues... creo en los milagros.

Tras Padre no hay más que uno 2, con Santiago Segura, ¿hay algún proyecto en cine?

Tengo dos películas para estrenar. Espejo, espejo, de Marc Crehuet, con Santi Millán, Malena Alterio y Carlos Areces, entre otros. Y luego he rodado la nueva película de Fernando Colomo, con Karra Elejalde, Poliamor para principiantes.