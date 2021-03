Intensa, emocional, descriptiva, pasional, mediterránea... Estos adjetivos definen, según Luis Ivars, la música que compuso para la película Tabarka, en la que fue su primera incursión en el cine. Eso ocurrió hace 25 años, cuando Domingo Rodes asumió la dirección de este proyecto, basado en la novela homónima de Miguel Signes, y trasladó al equipo a la isla alicantina.

Justo cuando se cumple el cuarto de siglo de su rodaje, la suite de Tabarka volverá a sonar. Y lo hará en el I Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla, iniciativa que tenía que celebrarse esta misma semana, pero que por motivos sanitarios se ha pospuesto al mes de noviembre.

El estreno será en el auditorio Cartuja Center CITE de la capital hispalense y los encargados de que la brisa tabarquina llegue a ese espacio durante cerca de 7 minutos serán los miembros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección de Alfonso Casado.

«Hace unos meses me pidieron desde la organización que llevase la música de Tabarka y al decirme Domingo Rodes que se cumplían 25 años del rodaje pues no lo dudé», afirma el compositor alicantino que ha tenido que bucear en el baúl de los recuerdos para rescatar los 21 temas realizados para la película, con el objetivo de reconvertirlo en la suite que se estrenará en unos meses.

No fue fácil. Asegura el músico, miembro fundador del grupo Mediterráneo, que los pentagramas originales descansaban en un ordenador del año 93. «Aquello ni se encendía... así que a ver de dónde lo sacaba yo». Pues lo hizo. «La he escuchado, he buscado partituras de cuando se hizo la película y con esas partituras viejas y a base de volver a escucharla he podido hacer la suite, que tiene elementos novedosos porque healargado algunas partes».

Para esa suite, que afirma ha empezado a preparar en un formato más largo, tomó como referencia tres de los temas de la película, que entonces se grabó con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche: Tabarca, Almadraba y De pesca al Llop Marí. «Me ha resultado curioso volver a escuchar la música porque me he dado cuenta de que hay un estilo como más clásico del que ahora hubiera utilizado, pero me ha gustado descubrir que las emociones siguen frescas en la partitura».

«Los recuerdos de Tabarca son siempre fantásticos porque eran mis inicios en el cine», afirma. «Era un sueño para mí entrar en el mundo del cine y me pareció maravilloso porque a eso se unía hacer una película en la que estaban mis raíces».

Afirma que tenía idealizada la isla. Acababa de componer Tabarca con Mediterreáneo y me metí de lleno en la película para poner música al salitre, a los lugareños, a las encrucijadas de la isla... era parte de mi ADN».

Ivars recuerda las dos semanas que pasó en la isla con los actores (Neus Asensi, Ginés García Millán, Raúl Fraire y Cristina Collado protagonizan la película), compartiendo la creación de la letra del Bolero de Tabarca en los dos únicos bares abiertos para nosotros y vivir la aridez de la isla en invierno al tiempo que su belleza fue una experiencia imborrable». Además, apunta, «dormir en Tabarca es descubrir la verdadera esencia de la isla».

Además del concierto, Ivars participará en la mesa redonda Los derechos de autor de los compositores en España y en Europa, en calidad de presidente honorífico de Musimagen, la Asociación Española de Compositores para Audiovisual, expresidente de Fface (Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe) y miembro de la directiva de ECSA (European Composers & Songwriters Alliance).